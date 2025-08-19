Pravia celebra la semana que viene sus Jornadas de Teatro

El concejo de Pravia se prepara para subir el telón. El salón de Plenos del Ayuntamiento albergó este martes la presentación de una nueva edición de las Jornadas Municipales de Teatro que aspiran a ser de nuevo un éxito.

El martes 26 de agosto (respetando el bollo de Somao del lunes) se inaugura la 37º edición de unas sesiones que se prolongarán hasta el domingo 31. A lo largo de toda la semana, el Auditorio José Barrera acogerá representaciones teatrales de obras de compañías asturianas, de todos los géneros, con acceso gratuito y aptas para todos los públicos.

Debutará la compañía Teatro Carbayin, con la obra costumbrista «El Disparate», el martes 26 de agosto. El miércoles 27 los componentes de Padre Coll representarán «Más P´Alla que P´acá», y al día siguiente harán lo propio los miembros del grupo teatral MDM, pura comedia viva e interactiva, nos mostrarán su último número, «El Mentiroso». El viernes 29 será el turno de Teatro Kumen con su obra «Tartufo Play», y el Teatro el Hórreo actuará el sábado 30, con la obra «Porque lo Digo Yo». Cerrará jornadas, el domingo 31, un clásico de la escena praviana como es Teatro Selena, del vecino Soto del Barco, muy querido en el concejo, con la obra «Ciao Amore o Adiós Babayo».

Todas las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio José Barrera a las 21.00 horas, y como en los últimos años, el acceso a todas ellas será con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

«Pravia presume de seguir siendo un referente cultural a nivel regional, incrementando año tras año una media que supera ampliamente el centenar de actuaciones en la programación anual del consistorio praviano. Animamos a todos los pravianos, y visitantes, a acompañarnos en esta semana llena de arte», señala la edil de Cultura, Carolina Fernández. n