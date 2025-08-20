Un cementerio de Teverga, utilizado como parking para las fiestas
Una sentencia de 2017 prohíbe ese uso, que según el Alcalde fue "puntual" y "respetuoso"
El cementerio de Carrea, en Teverga, volvió a usarse como aparcamiento durante las fiestas de El Cébrano de este año, pese a la sentencia firme de 2017 que lo prohibía expresamente.
Clotilde García, denunciante del caso en 2016, ha vuelto a poner en conocimiento de las autoridades esta práctica. Hace años se logró una sentencia judicial que prohibía aparcar dentro del camposanto, pero el pasado 15 de agosto los coches volvieron a invadir el recinto.
"Yo allí tengo enterrados a mi madre y a mi hijo, y lo que compré fue un nicho en un cementerio, no en un aparcamiento", lamenta tras presentar la denuncia correspondiente en la Guardia Civil.
El alcalde, Adrián Gayo, admite por su parte que se habilitó parte del recinto, pero insiste en que fue en una zona verde y sin uso religioso, "ante la afluencia masiva e imprevista de gente y a propuesta de Protección Civil". Asegura que "no se introdujeron vehículos en la parte ocupada" y que "se actuó con respeto".
Clotilde García señala que "hay terrenos en Teverga donde aparcar, y si no caben más coches habrá que poner un límite. La solución no puede ser abrir la puerta del cementerio", zanja la vecina tajante.
