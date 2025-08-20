El XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, recibió el lunes la primera ovación con público en pie y un aplauso unánime. Quien lo recibió fue el grupo de teatro "Puente Arriba", de Nava que estrenó "La consulta de los llíos", escrita por José Ramón Oliva Alonso, el autor más representado del Salón y el máximo responsable de la renovación del teatro costumbrista asturiano.

Una consulta médica que despierta las carcajadas

El grupo "Puente Arriba" lleva pocos años en escena y ha demostrado ser una compañía consolidada en el Salón candasín por su manera de entender el teatro y sus aciertos en las representaciones. Estar bajo la supervisión de Oliva Alonso es una garantía ya que no sólo es el autor de sus trabajos sino que asume también la dirección de la obra.

La comedia tiene lugar en la consulta de un médico en la que coinciden muchos vecinos a la espera de ser atendidos. Cuando llega Antón consigue colarse y entrar el primero para hacer una extraña petición al doctor: que le dé un diagnóstico falso a su mujer para descubrir la infidelidad de la que sospecha. Y ahí comienza el enredo que se complica según avanza la trama, con una eterna espera para el resto de pacientes y con la llegada de un mafioso que complicará aún más la acción.

Se trata de una comedia con ritmo, muy ágil y con sucesivos golpes de humor. La rapidez en los diálogos marca el tono de la obra en la que los intérpretes aportan su propio perfil. Entre los secundarios la mejor fue Teresa Rego, que interpreta a una mujer hipocondríaca, de consulta diaria y que aportará grandes momentos a la comedia. También destacado fue el papel de Juan José Arboleya, que interpreta a Pin, un personaje que acude a consulta con su mujer que duda en contar a todos el motivo de la visita. Con muy poco texto, Arboleya consigue hacer reír en cada respuesta que está obligado a dar. También Ángeles Llamedo, en el papel de enfermera, consigue un trabajo muy solvente. La obra va alternando lo que sucede en la consulta y en la sala de espera, los dos espacios en los que se desarrolla la acción.

Los protagonistas de la obra son David Prieto, Pepa Ortega y Pablo Martínez. Los tres consiguen mantener la atención y la alerta del público a lo largo de toda la trama. Prieto interpreta a Antón, marido de Telva y que amenaza al médico para que informe a su mujer sobre un falso diagnóstico. Cuando Prieto pisa el escenario la acción va focalizando el interés de la obra. Es contundente en su interpretación, con una gestualidad impecable lo que acaba siendo un cómico auténtico que mantiene su papel con la misma fuerza de principio a fin. Lo mismo ocurre con la actuación de Pepa Ortega que consigue atraer la atención del público por su autenticidad en la trama. Cuando aparece su personaje, ya empezada la obra, la comedia gana por sus evidentes aportaciones. Por su parte, Pablo Martínez consigue transitar por la variedad de emociones al que le someten el resto de personajes. Impecable en su actuación.

En definitiva, una buena comedia que nos regaló esta compañía naveta de cómicos que ya se han hecho un hueco en el teatro costumbrista asturiano por méritos propios. Los aplausos del público en Candás son una evidencia más de su éxito.

Las funciones continúan esta noche, a las nueve, en el teatro Prendes con otro estreno. Se trata de "Superpín", escrita por José Ramón Oliva Alonso que pondrá en escena una compañía que participa por primera vez en el Salón candasín: el grupo de teatro "El Ferrero", de Gozón. Se consideran herederos del grupo "Parigüeles" que se creó a finales de los años ochenta en El Ferrero.

La obra que estrenarán en el marco del certamen teatral de Candás está protagonizada por Adrián Álvarez y cuenta con la participación de otros intérpretes como Tania Suárez, Carla Otero y Ángel Ramos, entre otros.