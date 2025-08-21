IU de Noreña denuncia el mal funcionamiento de las piscinas
La oposición culpa a la privatización del servicio por parte del gobierno local
Izquierda Unida de Noreña ha denunciado "la caótica situación" que atraviesa el servicio de piscinas municipales desde que el equipo de gobierno de Independientes Por Ñoreña (IPÑ) decidió externalizar su gestión este año.
Durante el verano "los vecinos y vecinas de la villa se han encontrado con un servicio plagado de problemas: cancelación de cursos de natación durante varios días, cierres reiterados de las instalaciones y prohibiciones de baño en amplias franjas horarias", denuncia la formación en la oposición.
Unos hechos que IU de Noreña atribuye a "la falta de mantenimiento en tiempo y forma, a la dejadez acumulada y al descontrol derivado de la actual gestión privatizada".
La formación considera imprescindible acometer una inversión integral que permita "solventar de una vez las fugas de agua en el vaso grande, mejorar la eficiencia energética y modernizar toda la infraestructura". Con estas mejoras, argumentan, se podría prolongar la temporada, ampliar la oferta de actividades y garantizar mejores condiciones para el baño, ofreciendo así a la ciudadanía" un servicio realmente digno y de calidad".
