Maritere se empodera en escena: "Adiós babayu"

Sororidad entre mujeres para crear redes de apoyo que impulsen cambios sociales hacia la igualdad. Esta es la idea de la que parte "Ciao amore o adiós babayu", nueva obra del grupo "Selena", de Soto del Barco, y que estrenó el martes en el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA.

A la protagonista de la historia, escrita por Laura Camafreita, le surge una oportunidad para su crecimiento personal después de padecer, durante años, el desprecio de un marido machista seguido de la dolorosa ruptura que asume tras descubrir una infidelidad. La vida de Maritere siempre estuvo cargada de sueños que nunca cumplió debido a la relación autoritaria y tóxica con su marido. El cine le salvó la vida, en muchas ocasiones porque a través de varias películas pudo soñar e ilusionarse. Quiere aprender italiano, viajar y hasta emprender un negocio. La decisión de romper con un marido que la desprecia y anula es su vía de salvación.

Josefina Cuervo y Bego Vélez, en una de las últimas escenas de la obra. / GONZALO BENGOA

Entre medias, descubre las traiciones de la que fue su pareja, debe asumir deudas que ignoraba y afrontar todo tipo de amenazas. También se enfrenta a la venta de su casa, de la que se encargará una peculiar agencia inmobiliaria. Para resolver un futuro tan incierto Maritere cuenta con la ayuda de su madre y hasta de un hada madrina que harán lo posible por transformar su vida. Se esfuerzan por mejorar la autoestima de la mujer, por conseguir que los sueños a los que aspira se cumplan y por alcanzar un nuevo comienzo de su vida.

Todo el elenco interpretativo del grupo "Selena" está formado por mujeres. El papel de Maritere lo interpreta Bego Vélez García, una actriz que consigue darle entidad a la trama. Es solvente y aporta los matices, incluidos los toques de humor, que el personaje necesita. Enérgico es el papel de la madre que interpreta con solvencia Maku Pazos y muy completa y convincente fue la interpretación de Laura Camafreita Beato, con más de un papel en escena aunque el que asume como sargento de la Guardia Civil resultó cómico. El público aplaudió los golpes de humor que no faltaron a pesar del dramático punto de partida de la historia.

Laura Camafreita y Bego Vélez. / GONZALO BENGOA

La obra "Ciao amore o adiós babayu" cuenta con una excelente escenografía. Un buen trabajo de José Luis López Espiña que está cuidado al detalle. Pepe Espiña reproduce una cocina a la que no le falta de nada. Hasta agua corriente tienen en la escenografía, además de lumbre en la cocina de leña y todo tipo de útiles y alimentos de los que echan mano cuando es necesario.

El Salón continúa esta noche, a partir de las nueve, con el estreno de "Del carbayu no nos moverán", de Rosa Ana Muñoz y puesta en escena por el grupo cultural "Xana", de Perlora (Carreño). La obra cuenta con un amplio reparto entre el que destaca Josefina Fernández, Ramón Muñiz, Covadonga Braña o la propia Rosa Ana Muñoz. En la historia se dan cita una mezcla de personajes que se darán cita en la trama.