Noreña organiza "Música en el Jardín" con Nerea Vázquez
En caso de lluvia la actuación se trasladará a la Casa de la Cultura
Noreña acoge este viernes una nueva sesión de la iniciativa "Música en el Jardín", con una actuación de Nerea Vázquez y música en directo a cargo de Carla Armas.
Se trata del espectáculo titulado "La Folclórica", una producción musical de "Saltantes Teatro" que se representará al aire libre, en los jardines del Ayuntamiento de la Villa Condal a las 19.3o horas.
En caso de lluvia, la actuación se trasladará al interior de la Casa de la Cultura, al salón de actos. La actividad, que ya va por su XI edición, busca llevar la cultura a la calle en las tardes de verano, para animar las veladas estivales en la Villa Condal.
Además, durante estos días también se celebran en Noreña las Jornadas del Bonito, organizadas por la Junta Local de Hostelería. Finalizan este domingo, y participan en ellas los restaurantes Letual, Carbón y El Fíu Chiti, la Vinoteca Envero, el Hotel Cristina y el restaurante El Casero de la Villa Condal.
Las jornadas celebran su undécima edición este año con buena respuesta por parte del público, y como una forma de dinamizar el sector en plena temporada turística. Un aperitivo de las fiestas locales que se celebrarán el próximo mes de septiembre.
