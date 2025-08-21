Pravia acoge “Binomio: Música y Bonsáis”, un encuentro entre Oriente y Occidente

Pravia será de viernes a domingo escenario de una propuesta cultural singular bajo el título “Binomio: Música y Bonsáis”. La actividad, que tendrá lugar en los bajos del Ayuntamiento, busca tender un puente entre dos mundos: la tradición musical atlántica y la técnica oriental de elaboración del bonsái.

El proyecto está impulsado por los músicos Ramón Calleja y Manolo Peñayos, quienes plantean una experiencia sensorial donde los árboles y las melodías se convierten en un mismo lenguaje artístico. “Si escucho música veo árboles”, asegura Calleja, mientras que Peñayos invierte la mirada con un evocador “si veo árboles escucho música”.

El concierto central será este sábado 23 de agosto a las 21 horas, en el que se podrán escuchar los arpegios de Peñayos y contemplar la delicadeza de los bonsáis trabajados por Calleja. La propuesta se completa con textos poéticos de autores como María Esther García López y Ricardo Labra, que refuerzan la conexión entre naturaleza, música y palabra.

Con esta iniciativa se busca apostar por un formato innovador que une dos tradiciones culturales en un diálogo poético y artístico, siendo un evento abierto a todos los públicos.