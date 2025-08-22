La alcaldesa de Noreña responde a IU y defiende la gestión de las piscinas tras “una avería puntual”
Amparo Antuña admite la disconformidad con la empresa adjudicataria, pero asegura que las instalaciones están en perfecto estado y que los usuarios fueron informados en todo momento
La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, ha salido al paso de las críticas vertidas por Izquierda Unida, que denunció esta semana el “mal funcionamiento” del servicio de piscinas municipales tras su externalización. La regidora reconoce que este verano se produjeron incidencias, pero subraya que se trató de problemas puntuales y que las instalaciones se encuentran actualmente en óptimas condiciones de uso.
Antuña explicó que el cierre del pasado martes obedeció a la rotura de una válvula de la depuradora, lo que obligó a clausurar temporalmente el recinto “para garantizar la seguridad de los bañistas”. La reparación se realizó en un plazo de 48 horas y la piscina reabrió el jueves “con todas las inspecciones y controles al día”. “Lo que no podemos es abrir unas instalaciones si no están en condiciones seguras y correctas, por eso preferimos ser prudentes”, recalcó.
La regidora también recordó que el servicio de socorrismo y mantenimiento está licitado desde hace más de una década, y que este ejercicio se adjudicó a una nueva empresa por un periodo, como de costumbre, anual. “No estamos del todo contentos con su funcionamiento, hubo un día que no acudió el socorrista y no se pudo abrir, pero todo aquello que no se hizo bien está requerido y será valorado jurídicamente”, señaló.
En cuanto a las acusaciones de IU sobre la gestión privatizada, Antuña defendió que la externalización “no es algo nuevo, se viene aplicando desde hace más de una década” y que, desde la llegada de IPÑ al gobierno local “las piscinas se han abierto durante más semanas de lo que se hacía anteriormente”. También recordó las mejoras realizadas en las instalaciones en mandatos pasados, y recalcó que “ante todo, pedimos disculpas por las molestias a los usuarios, y reiteramos que la piscina municipal está ya en perfecto estado, con agua en óptimas condiciones y lista para el disfrute de todos”.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena