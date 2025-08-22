La alcaldesa de Noreña responde a IU y defiende la gestión de las piscinas tras “una avería puntual”

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, ha salido al paso de las críticas vertidas por Izquierda Unida, que denunció esta semana el “mal funcionamiento” del servicio de piscinas municipales tras su externalización. La regidora reconoce que este verano se produjeron incidencias, pero subraya que se trató de problemas puntuales y que las instalaciones se encuentran actualmente en óptimas condiciones de uso.

Antuña explicó que el cierre del pasado martes obedeció a la rotura de una válvula de la depuradora, lo que obligó a clausurar temporalmente el recinto “para garantizar la seguridad de los bañistas”. La reparación se realizó en un plazo de 48 horas y la piscina reabrió el jueves “con todas las inspecciones y controles al día”. “Lo que no podemos es abrir unas instalaciones si no están en condiciones seguras y correctas, por eso preferimos ser prudentes”, recalcó.

La regidora también recordó que el servicio de socorrismo y mantenimiento está licitado desde hace más de una década, y que este ejercicio se adjudicó a una nueva empresa por un periodo, como de costumbre, anual. “No estamos del todo contentos con su funcionamiento, hubo un día que no acudió el socorrista y no se pudo abrir, pero todo aquello que no se hizo bien está requerido y será valorado jurídicamente”, señaló.

En cuanto a las acusaciones de IU sobre la gestión privatizada, Antuña defendió que la externalización “no es algo nuevo, se viene aplicando desde hace más de una década” y que, desde la llegada de IPÑ al gobierno local “las piscinas se han abierto durante más semanas de lo que se hacía anteriormente”. También recordó las mejoras realizadas en las instalaciones en mandatos pasados, y recalcó que “ante todo, pedimos disculpas por las molestias a los usuarios, y reiteramos que la piscina municipal está ya en perfecto estado, con agua en óptimas condiciones y lista para el disfrute de todos”.