Lieres clama contra la falta de actividad en Solvay: "Es un fracaso"

Los vecinos de Lieres estallan contra la falta de actividad económica en la parroquia, después de que la iniciativa de crear un vivero de empresas permanezca "a medio terminar y sin ningún proyecto en él".

Así lo recuerda apenado Eliseo González, uno de los residentes "de toda la vida" que ha visto cómo tras el cierre de lamina de Solvay "esto decayó muchísimo". La idea de poner en marcha un vivero empresarial en los terrenos de la antigua explotación minera fue "una esperanza para este pueblo, pero aquí no se instala nadie, es un fracaso", lamenta. En el espacio industrial sólo hay una nave de contenedores de un empresario local y "una empresa de biomasa de Hunosa que dejó de funcionar y no sabemos por qué", critica el vecino.

A la par, "nadie parece que se interese por venir aquí a los espacios que se restauraron, y es una pena porque podría traer mucha vida a la parroquia", asegura González rodeado de un grupo de vecinos que lamentan la suerte de Lieres. A ello se une la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Siero para criticar que "se haya hecho una gran inversión que parece que no sirve para nada, con los espacios interiores sin rematar y sin signos de que vaya a haber movimiento".

Tras más de nueve meses de trabajos y una inversión de unos 750.000 euros, la que se presentó como una gran apuesta para la dinamización de una zona rural de capa caída no acaba de dar fruto. Los locales acondicionados n los edificios de la casa de máquinas y la central eléctrica esperan que alguien se interese por una zona que en su día se vendió como "tranquila y muy bien comunicada".

Estado de las antiguas instalaciones mineras en Lieres / Luján Palacios

El proyecto, cuyo origen se remonta a 2003, tres años después de que la Unión Europea obligase a cerrar las instalaciones mineras, supuso una apuesta por el empleo y el apoyo a las empresas, con la rehabilitación y recuperación de un espacio degradado para acoger iniciativas y ser palanca para el impulso de la actividad económica en la parroquia. Para conseguir llevar adelante el vivero fueron necesarios numerosos trámites, con el visto bueno de Patrimonio para poder intervenir en edificios protegidos.

Los trabajos se desarrollaron sobre 22.000 metros cuadrados de propiedad municipal. La antigua casa de máquinas ha pasado a tener tres plantas: una planta baja donde se ubican los cuartos técnicos, una primera planta con tres despachos independientes, una oficina común y un aseo y, finalmente, una segunda planta de nueva construcción que alberga un distribuidor y cinco despachos independientes.

En el edificio de la central eléctrica, por su parte, se ha ejecutado una rehabilitación integral para la construcción de dos plantas con un aula polivalente . Todo está vacío.