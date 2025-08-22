No ye un páxaru, no ye un avión, ye Superpín

Un buen estreno con un gran respaldo del público. El grupo de teatro "El Ferrero", de Gozón, participaba, por vez primera, en el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, y lo hizo con acierto.

En esta XXXV edición participaron con la obra "Superpín", escrita por José Ramón Oliva Alonso y que fue estrenada hace años en el Prendes por la compañía "Carbayín", de Siero.

Es la historia de un joven, inocente y buena persona, que tiene una gran afición por los cómics. Se enloquece por las historietas de Supermán que mira una y otra vez, aunque solo en imágenes, porque las ediciones están en inglés y no conoce el idioma. Entonces decide transformarse en superhéroe y comienza a ayudar a los demás, o más bien a intentarlo. Entremedias, decide descubrir quién se está haciendo con todas las propiedades del pueblo extorsionando, incluso, a unas vecinas cercanas. Para esta tarea cuenta con la ayuda de un vecino al que le tiene respeto y admiración: un antiguo boxeador que será quien le entrene para conseguir su objetivo. Egoísmo y apoyo vecinal se dan cita en esta entretenida trama.

Ángel Ramos Arenas y Adrián Álvarez, este último en el papel del superhéroe. / GONZALO BENGOA

Adrián Álvarez destacó entre el reparto de la obra gracias a su papel protagonista como superhéroe. Enérgico y expresivo supo aportar dosis de inocencia y ternura con grandes cantidades de humor. Le dio buena réplica Ángel Ramos en el papel de Antón, el vecino que decide ayudarle. Notable también fue la interpretación de Tania Suárez, en su papel de Telva, una joven hipocondríaca, con poca suerte en el amor y buena amiga del protagonista.

La compañía cuenta que en El Ferreru (Gozón) siempre hubo mucha afición al teatro. A finales de los años 60 se montaban funciones con niñas y niños de la escuela y los jóvenes del pueblo representaban obras de teatro. Fue en 1988 cuando José Francisco Granda, al que ayer recordó Alain Fernández durante la presentación de la compañía, reunió a un número de aficionados para montar un grupo de teatro de nombre "Parigüeles".

Tania Suárez, Carla Otero y María Rosa Suárez, en una de las escenas de "Superpín" / GONZALO BENGOA

Durante aquellos años cosecharon numerosos éxitos con sus representaciones. La compañía se disolvió en el año 2006, y siete años después Granda volvió a reunir a un grupo de vecinas y vecinos que regresaron a la interpretación y así estuvieron la década siguiente. En 2023 José Francisco Granda pasó el testigo a Flor María Granda y desde ese momento trabaja el grupo que lleva el nombre de "El Ferrero".

El Salón continúa esta noche, a partir de las nueve, con otro estreno. Se trata de "Conceyu familar", comedia escrita por José Ramón Oliva Alonso y que pondrá en escena el grupo de teatro "Rosario Trabanco", de Gijón, con dirección de Lisardo Suárez, que también la protagoniza. Elisa Álvarez, Daniel Migoya, Pablo Álvarez y Claudio Cabañas, entre otros, también intervendrán en la obra.