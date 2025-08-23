Pravia, capital de la buena huerta, inaugura la LII Exposición de Verduras, Hortalizas, Flores y Plantas

Música, juegos infantiles y una muestra de bonsáis complementan el programa en torno a la cita de este fin de semana

Un momento de la inauguración de la cita.

Un momento de la inauguración de la cita. / A. P.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pravia

Pravia celebra este fin de semana la LII Exposición de Verduras, Hortalizas, Flores y Plantas. Tras la inauguración oficial ayer en la carpa del recinto y la apertura en el patio del Ayuntamiento de la primera muestra de bonsáis, hoy, sábado, los actos comienzan a las diez de la mañana con el acceso a la zona de los stands y la exposición de pita pinta.

Hay un completo programa de actividades para que los visitantes de la muestra de la huerta disfruten aún más de la jornada y hoy, a las 12.30, habrá música en la calle. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrarán juegos infantiles. A las 21.00 se podrá disfrutar de un concierto en el patio del Consistorio .

Mañana, domingo, el recinto reabre a las 10.00 y a las 13.00 tendrá lugar la entrega de premios del certamen. La clausura se prevé a las 14.00 horas.

Una de las zonas de la exposición.

Una de las zonas de la exposición. / A. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  2. Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
  3. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  4. El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
  5. Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
  6. Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
  7. La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
  8. De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena

La gran cumbre euroamericana del hidrógeno verde cambia Madrid por Oviedo (y se hará en el Calatrava)

La gran cumbre euroamericana del hidrógeno verde cambia Madrid por Oviedo (y se hará en el Calatrava)

El deterioro en las iglesias de la zona rural de Gijón inquieta a los párrocos: "Pueden caer"

El deterioro en las iglesias de la zona rural de Gijón inquieta a los párrocos: "Pueden caer"

Valnalón convierte en empresas 27 proyectos de su banco de ensayos

Valnalón convierte en empresas 27 proyectos de su banco de ensayos

Lonja Gijón ruló 10,65 millones de kilos de pescado hasta julio

Lonja Gijón ruló 10,65 millones de kilos de pescado hasta julio

Adjudicada la obra de la nueva entrada al parking de Consultas del HUCA que busca aliviar los atascos en horas punta

Adjudicada la obra de la nueva entrada al parking de Consultas del HUCA que busca aliviar los atascos en horas punta

La Guardia Civil reclama a varios ayuntamientos asturianos los planes contra incendios tras la investigación de la Fiscalía

La Guardia Civil reclama a varios ayuntamientos asturianos los planes contra incendios tras la investigación de la Fiscalía

El campo se moviliza para enviar forraje al Suroccidente, tras arder pastos enteros por los incendios

El campo se moviliza para enviar forraje al Suroccidente, tras arder pastos enteros por los incendios

Agenda: qué hacer en Asturias hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Agenda: qué hacer en Asturias hoy, sábado 23 de agosto de 2025
Tracking Pixel Contents