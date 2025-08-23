Pravia, capital de la buena huerta, inaugura la LII Exposición de Verduras, Hortalizas, Flores y Plantas
Música, juegos infantiles y una muestra de bonsáis complementan el programa en torno a la cita de este fin de semana
Pravia celebra este fin de semana la LII Exposición de Verduras, Hortalizas, Flores y Plantas. Tras la inauguración oficial ayer en la carpa del recinto y la apertura en el patio del Ayuntamiento de la primera muestra de bonsáis, hoy, sábado, los actos comienzan a las diez de la mañana con el acceso a la zona de los stands y la exposición de pita pinta.
Hay un completo programa de actividades para que los visitantes de la muestra de la huerta disfruten aún más de la jornada y hoy, a las 12.30, habrá música en la calle. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrarán juegos infantiles. A las 21.00 se podrá disfrutar de un concierto en el patio del Consistorio .
Mañana, domingo, el recinto reabre a las 10.00 y a las 13.00 tendrá lugar la entrega de premios del certamen. La clausura se prevé a las 14.00 horas.
