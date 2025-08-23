Savia nueva y muchas tablas en defensa del carbayu

Una nueva generación de intérpretes gana protagonismo en el Grupo Cultural "Xana", de Perlora (Carreño), que estrenó el jueves "Del carbayu no nos moverán" en el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Una enorme cola a la entrada del teatro Prendes diez minutos antes de comenzar la función hacía prever que el patio de butacas se iba a ocupar al completo y así fue.

Un público atento y orgulloso de sus vecinos de Perlora. Una compañía que lleva representando funciones en el Salón candasín desde su primera edición y que ha incorporado, en las últimas ediciones, a jóvenes intérpretes que demuestran su afición por el teatro. Y lo hacen junto a pilares de la compañía como Josefina Fernández, Ramón Muñiz, Paco Suárez o Covadonga Muñoz, por citar solo algún ejemplo. Son muchos más y, entre todos, hay que destacar el trabajo en la dirección de Rosa Ana Muñoz, que es también la autora de muchos de sus trabajos y actúa en las obras como lo hizo en el estreno del jueves. El grupo "Xana" puso en escena la obra "Del carbayu no nos moverán". Se trata de una historia que defiende la identidad y el carácter de un pueblo, sus raíces y la importancia del apoyo de toda una comunidad. Un grupo de vecinas y vecinos se enfrenta a un cambio, que parece inevitable, en su pueblo a raíz de una turbia propuesta del alcalde. La venta de una finca para la construcción de una urbanización pondrá en peligro la supervivencia de un carbayu, seña de identidad del pueblo y símbolo del arraigo y la resistencia. El engaño y el oscurantismo amenazan la tranquilidad de un pueblo que se une y se hace fuerte. De ahí el título de la obra como elemento de resistencia.

Sobre estas líneas, una de las escenas más corales de la obra, con los intérpretes más jóvenes. / GONZALO BENGOA

Rosa Ana Muñoz escribe la historia con un variado plantel de personajes que van tejiendo la trama con gran comicidad. Un alcalde con un hijo y una hija de armas tomar acaba siendo la pieza que distorsiona la paz de en el pueblo. Estuvo interpretado por Paco Suárez. El regidor cuenta con la ayuda de una secretaria a la que encarna una sobria Josefina Fernández que acierta con el papel. Además, junto al Ayuntamiento vive la familia Leal, con un sastre de nombre Roberto que interpreta con gran dominio Ramón Muñiz aportando cada matiz del personaje, sus hijos y la hermana de éste, Tere "la roxa", un papel que asume una simpática y auténtica Covadonga Muñoz.

Braulio Suárez interpreta al dueño de la finca y del carbayu y acaba siendo la víctima de la operación urbanística. Con carácter y carisma, Suárez consigue hacer un buen papel que gustó, además, al público.

Además, la pareja de intérpretes que representaron Rosa Ana Muñoz y Carlos Arias centró la atención en sus acertadas escenas. Tanto cuando actuaron juntos como cuando lo hicieron por separado.

Rosa Ana Muñoz y Carlos Arias bailan en un momento de "Del carbayu no nos moverán". / Gonzalo Bengoa

Original y muy aplaudida fue la escena del viaje en avión a Mallorca con la buena participación grupal de los intérpretes más jóvenes, con especial mención a las que interpretaron a las auxiliares de vuelo y que después se pusieron en piel de agentes de la policía judicial.

Teo Suárez, Telva Muñiz, Ángela Dopazo, Xela Majada, Daniela Berdasco, Martín Posse, Amaya Canella, Adriana Berdasco, Carla Posse, Elena Álvarez, Elsa Rodríguez formaron parte del elenco de menor edad junto a Vanesa González que también tuvo un papel clave en la obra.

El Salón entra en la recta final con las dos últimas funciones. Esta noche, a las nueve, recibirá a una de las compañías que ha conseguido el lleno absoluto del teatro Prendes en las últimas ediciones. Se prevé que vuelvan a completar el aforo por cómo van las ventas anticipadas. Se trata del grupo de teatro "Valdesoto" (Siero) que estrenará la obra "Al loro", de Pepín García y protagonizada por el mismo junto a Cristina Palacio. Además intervienen Nacho Fernández, Cristina García, Alex Cueto y Alba Fernández. La dirección de la obra la asumen Pepín García y Nacho Fernández que recibieron el pasado año el premio "Aurora" a la mejor dirección, un galardón que lleva el nombre de Eladio Sánchez, emblemático director de la Compañía Asturiana de Comedias y fallecido en 2018. El grupo "Valdesoto" también recibió el pasado año el premio "Aurora" al mejor decorado e iluminación por "La fonda", su estreno de 2024.