El Cristo y la Virgen del Valle, del 5 al 8 de septiembre
"Contamos con una programación muy familiar", destaca la concejala praviana Carolina Fernández
El Ayuntamiento de Pravia no descansa y, tras el Festival de la Huerta, ya está preparando su siguiente evento: las fiestas del Cristo, que tendrán lugar del 5 al 8 de septiembre. La programación fue presentada ayer por el alcalde , David Álvarez, y por la concejala de Turismo, Carolina Fernández. "Contamos con una programación muy familiar y este año estamos trabajando en la posibilidad de incluir un mercado medieval", avanzó el regidor. En esta ocasión, "la actuación estrella será la de Ráfaga, que tendrá lugar el sábado" pasada la medianoche, apuntó Álvarez.
El abogado Jacinto Isunza abrirá las fiestas con su pregón el viernes a las 20.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Pablo Valdés y Diego Taibo pondrán la nota musical, antes de la primera verbena a cargo del Grupo Beatriz y la Orquesta Royal Espectáculo. El sábado comenzará con el pasacalles de la Banda de Pravia, a las 11.30 horas. A las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne, cantada por la coral Santiago López. Deporte y actividades infantiles compartirán la tarde, que contará con ajedrez y bolos, a las 16.30 horas. La segunda verbena tendrá como protagonistas las actuaciones de la orquesta Top Líder y Kubo.
El Día del Niño se celebrará el domingo a partir de las 17.00 horas en el parque Sabino Moutas, y se completará con un espectáculo de magia para toda la familia a las 19.15 horas. Por la mañana, habrá exhibición de crossfit a las 11.00 horas y un concierto de la "Escuela de Calor", a la una de la tarde, que rendirá tributo al pop rock nacional de los años 60. Por la noche, actuarán Assia y La Última Legión
El lunes se celebrará la misa en honor a la patrona, a las 12.30 horas. El LXII Descenso del Narcea en piragua será a partir de las cuatro de la tarde y las actividades infantiles y el reparto del bollo a las 19.30. |
