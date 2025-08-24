La huerta madruga en Pravia por la sequía: "Se ha adelantado la cosecha"

"Ha habido mucha sequía y, como consecuencia, hemos tenido que adelantar la cosecha y el tamaño de los productos es algo más pequeño de lo que es habitualmente". Son palabras de María Jesús González, de Boal, una de las personas que participa con stand en la edición número 52 de la Exposición Regional de Hortalizas, Frutas, Flores y Plantas de Pravia, conocida popularmente como Festival de la Huerta. Hay 30 expositores para una cita que se celebra este fin de semana y que en esta ocasión se adelantó en el calendario.

"Llegamos a un consenso con los productores porque muchos de ellos temían no llegar a la exposición con sus productos en las condiciones óptimas y, la verdad, es que creo que hemos acertado", explicó el alcalde de Pravia, David Álvarez, sobre el hecho de haber convocado antes de lo habitual esta emblemática cita.

La muestra está ubicada en el parque Sabino Moutas. En el interior de la carpa los asistentes pueden encontrar variedad y calidad. Hay pimientos, calabazas, lechugas, patatas o brócoli, entre otras cosas. Y también flores, plantas medicinales o aderezos culinarios como tomillo o romero. Y es que "cuando nos referimos a Pravia como la huerta de Asturias, sin desmerecer a otros concejos, lo hacemos desde el convencimiento de que uno de nuestros elementos diferenciadores es la calidad de nuestros productos", señala el regidor.

En Pravia se muestran orgullosos de la actividad económica que en la actualidad se genera en la localidad en torno a cultivos como la faba, el kiwi, los frutos rojos o la escanda, pero también "de nuestros concejos vecinos y de aquellos que se esfuerzan para mantener sus pequeños huertos y preservar esta tradición", añadió Álvarez.

Una de estas personas es Celia Lorenzo, que acudió a la feria con los productos que cultiva en su huerta de autoconsumo. "Producimos, sobre todo, moras y frambuesas, que es lo que traemos al mercado, tanto para exposición como para venta", explica.

La huerta madruga por la sequía: "Se ha adelantado la cosecha"

Sonia Álvarez, concejala del Ayuntamiento de Pravia y organizadora de la feria desde hace una década, indicó que "a lo largo de estos años, hemos ido introduciendo una serie de novedades que han hecho que el festival volviera a resurgir, porque hubo unos años que veíamos que se moría". La concejala destaca que "en estos últimos años, la exposición está creciendo en afluencia y hay un equilibrio muy bueno entre número de expositores y público".

Una de las razones de este resurgir fue, precisamente, el cambio de ubicación de la exposición que, hasta hace aproximadamente cinco años, se celebraba en el pabellón deportivo del instituto de la localidad. Además, también se fue añadiendo la exposición de Pita Pinta "que notamos que atraía mucho a la gente". Y los juegos tradicionales infantiles.

La huerta madruga por la sequía: "Se ha adelantado la cosecha"

Novedad también este año es la exposición de bonsáis que se puede visitar en el patio de la Casa Consistorial de Pravia. Está organizada por el Ayuntamiento en colaboración con Ramón Calleja, que lleva más de 30 años trabajando con estas especies, y Manolo Peñayos, miembro del grupo musical Nuberu,

Tanto la exposición como la muestra de verduras, hortalizas, flores y plantas continuará durante esta jornada de domingo con la apertura de la carpa a las diez de la mañana. Además, a las 13.00 horas tendrá lugar la entrega de premios a los que optan algunos de los expositores participantes.