Es la pareja más emblemática del teatro costumbrismo asturiano y sigue en activo desde que se conocieron en los años 50. Comparten vida y tablas en el escenario, además de mantener un carisma indiscutible. Son María Elisa Álvarez y Lisardo Suárez. El alma del grupo de teatro "Rosario Trabanco", de Gijón. Una compañía que la pareja creó en el año 2000 aunque antes actuaron en otros grupos teatrales. Lisardo conoció a María Elisa a finales de los años 50, cuando un amigo le animó a participar en los ensayos del grupo "Talía", que había en Tremañes (Gijón) y donde ya estaba ella. Allí coincidieron e iniciaron una vida juntos hasta hoy.

Marco Suárez, actuando junto a Elisa Álvarez y Lisardo Suárez en el teatro Prendes.

Antes de "Rosario Trabanco" trabajaron con otros grupos como la Compañía Asturiana de Comedias, pero hace veintiséis años decidieron crear el grupo que da nombre una de otra de las actrices con más prestigio del teatro costumbrista. "Rosario Trabanco" representó el sábado durante el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, la obra "Conceyu familiar", escrita por José Ramón Oliva Alonso y dirigida por el propio Lisardo.

Pareja de vida y tablas, carisma y risa asegurada

La sonrisa del público marca el inicio de la obra en cuanto salen a escena María Elisa y Lisardo que protagonizan la primera escena. La capacidad que tienen para despertar la atención del público se mantiene intacta e inician un diálogo que divierte e introduce la trama que veremos a continuación. En la escena interviene Marco Suárez, un joven actor que demuestra que tiene madera para continuar con la saga familiar en la escena.

El protagonista de la historia es Colás, quien decide que es hora de redactar su testamento por lo que llama a la familia para anunciar cuál es su intención sobre el futuro de sus propiedades. La presencia de sus dos sobrinos, con sus respectivas suegras, será clave porque harán lo posible por alterar las últimas voluntades de Colás para quedarse con un buen lote de la herencia.

Los achaques de salud del tío, que se desvanece a menudo, les hacen pensar que la muerte le sorprende en plena visita y entonces comienzan los enredos y los engaños. También aparece en escena una joven que entró recientemente a ayudar a Colás en casa y tendrá papel determinante. Nuria Viejo es la actriz que asume con solvencia este personaje.

Las escenas entre los sobrinos, interpretados con acierto por Claudio Cabañas y Pablo Álvarez y el propio Colás resultaron lo más cómico de la obra. Sobre todo en los momentos que regaló Pablo Álvarez que provocó más de una carcajada. Impecable Lisardo cuyo personaje pasa "muerto" la mayor parte de la obra y consigue divertir al público en todo momento.

Las suegras fueron interpretadas por Rita Mari Álvarez y Belén García, que mantuvieron el nivel de la comedia, y José Luis González interpretó a Silverio, un vecino que aprovecha la amistad de Colás para tenerlo en casa permanentemente y sacar algo de provecho.

Daniel Migoya, que se llevó el "Aurora" el pasado año como mejor actor de reparto, interpretó el papel de notario en una de las escenas finales. Otro lleno de público en el Prendes en esta última parte del Salón candasín y aplauso unánime y sentido del público que disfrutó con esta comedia.

El Salón finaliza esta noche, a las nueve, con la actuación del grupo de teatro "Carbayín", que dirige José Ramón Oliva Alonso y que pondrá en escena la obra "La maxa de la primer vez", escrita por el propio Oliva que también tiene un papel. Los protagonistas son Nati Fernández y Guillermo Suárez junto a Nacho Fernández y Andrea Coviella.