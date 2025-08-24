Siero bate otro récord de población al llegar en julio a los 53.647 habitantes.

Siero bate de nuevo récord de vecinos y escribe otra marca en su techo de población: cuenta actualmente con 53.647 habitantes, la cifra más alta de su historia. En los primeros siete meses de este año ha ganado casi 350 nuevos residentes censados, en concreto 346, y el impulso al padrón lo siguen liderando Lugones y la urbanización de La Fresneda, aunque las cifras son positivas en la mayoría de las parroquias: de las 29 con las que cuenta el municipio solo en siete se registran ligeras caídas mientras que el resto crece en mayor o menor medida o mantiene su censo estable con respecto al último día de diciembre de 2024.

Según los datos del padrón municipal, a finales del año pasado Siero contabilizaba 53.301 habitantes. A 31 de julio de 2025 ha alcanzado los 53.647 citados y hay varias localidades en las que también se marca hito de población. En Lugones, la parroquia que más crece, se pasa de los 13.419 de finales del año pasado a los 13.547 actuales, cifra esta última que es la más elevada que nunca haya tenido la zona. El alza es de 128 nuevos censados.

El último récord oficial de población de Lugones establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es el que se fijó en 2023, año en el que estimó en 13.193 el número de vecinos. Las cifras actuales de récord suponen 354 más que esa marca de hace dos años. También han alcanzado su techo histórico hasta la fecha La Fresneda, que forma parte de la entidad de población de Viella, la Pola o El Berrón, por citar solo los casos de los núcleos con un crecimiento del empadronamiento más notable.

La Fresneda tenía a finales de 2024 un total de 4.932 habitantes según los datos del padrón municipal. Ahora supera los 5.000 y se sitúa, en concreto, en los 5.034, con una ganancia de 102 vecinos en los primeros siete meses del año. Fuentes municipales atribuyen este alza tan significativo a las nuevas promociones residenciales de la gran urbanización sierense y al hecho de que se están empadronando nada más llegar a vivir quienes las adquieren.

En el caso de Pola de Siero se han ganado 30 nuevos vecinos, pasando de los 12.998 a los 13.028. Hay un incremento aún más destacado en El Berrón, de 40, pues sube desde los 3.749 de finales de 2024 a los 3.789 contabilizados a finales de julio de 2025.

Los crecimientos más notables tras los citados se producen en Granda, que gana 29 vecinos (pasa de 1.652 a 1.681), en Santiago Arenas Carbayín, que sube en 23 (desde los 1.127 a los 1.150) y en Tiñana, que aumenta en 12 (crece de los 1.050 a los 1.062).

Valdesoto y Collao

Valdesoto, que cuenta hoy con 1.784 vecinos, ha crecido en 9 en los primeros siete meses del año, y Collao, con 504, ha subido en 8 habitantes en el mismo periodo. Hay varias parroquias que coinciden en que su número de vecinos ha aumentado en 6: se trata de Bobes/Balbona (que tiene actualmente 538 habitantes), El Cuto (con 156) y Feleches (con 612).

Gana 9 habitantes Trespando, que llega a los 171, Lieres suma 4 empadronados hasta situarse en los 1.236, crece en 3 vecinos Argüelles, que cuenta con 438, y sube en 2 Anes, donde se registran 1.372 habitantes. También dos vecinos más tienen Santa Marina, que alcanza los 183, y Samartino, que sube a los 1.033 euros.

El resto de parroquias sube en un habitante, se queda como estaba hace siete meses o bien baja, caso de Santa Marta Carbayín, que cae en 11 vecinos y cuenta ahora con 769. Es la mayor bajada de las únicas siete localidades en las que decrece la población: además de en esta sucede en Hevia, Aramil, La Paranza, Limanes, Marcenao y Santolaya de Vigil.

Son excepciones a una norma de crecimiento general en un municipio con cifras muy significativas de auge poblacional, más en un contexto en el que la tónica de muchos municipios asturianos es la de pérdida de habitantes.

Siero, con una importante pujanza empresarial y en el empleo, experimenta en los últimos años un crecimiento constante de su población. En 2021 esta se cifraba en 51.574 y al año siguiente en 51.767, según datos del censo recogidos por la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei). En 2023 , el número de vecinos subía hasta los 52.166 y a inicios de 2024 llegaba a los 52.514.

Ahora, con los que maneja en Ayuntamiento, los más actualizados, se alcalza la cifra de 53.647 habitantes. La previsión a corto plazo es que los números sigan subiendo, si se tiene en cuenta la cantidad de viviendas en construcción en zonas como Lugones o La Fresneda, más de trescientas en la actualidad,o los proyectos para el inicio de nuevas viviendas en otros núcleos como la capital sierense.