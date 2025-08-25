La memoria musical de Pachín y el fin en soledad

El teatro Prendes de Candás colgó el cartel de aforo completo el pasado sábado. Todas las localidades vendidas para el estreno de la compañía "Valdesoto", de Siero. La obra representada fue "Al loro", escrita por Pepín García que además protagoniza la obra y la dirige, junto a Nacho Fernández, otro de los actores de la compañía.

El abandono de los padres por su familia se ve reflejado en este nuevo trabajo del grupo de Valdesoto: una historia cómica en la que un golpe de fortuna y la propia conciencia de cada uno hacen dar un giro inesperado cambiando la rutinaria vida de Pachín, el protagonista de la historia. La soledad y su delicada salud, después de algún achaque, hacen perder a Pachín la estabilidad emocional y hasta la memoria evocando, con recuerdos, una época más dichosa que la actual. De ahí las referencias que hace a la música, los jingles publicitarios y hasta las míticas frases que ya hace décadas dejaron de utilizarse en nuestra forma coloquial de comunicarnos. Los diálogos en la obra son, en ocasiones, la disculpa para entonar y bailar la estrofa de una canción reconocida y pegadiza. Otra de las claves en la vida de Pachín son las canciones de Víctor Manuel, que además jugarán un papel importante en la obra.

Pepín García y Cristina Palacio, en el estreno de «Al loro». / GONZALO BENGOA

Según varios estudios, el 84% de los anuncios publicitarios tienen música, pero los más efectivos son aquellos que consiguen desbloquear un recuerdo y evocar emociones, como le ocurre a Pachín. Hay un estudio de la Universidad de Lisboa que muestra cómo esa música hace que el cerebro evoque recuerdos personales generando las mismas emociones con las que vivió esos momentos que luego quedaron almacenados. Todos sabemos qué marca hay después de enumerar "leche, cacao, avellanas y azúcar…", o a qué lata de conservas nos referimos si cantamos "qué bien, qué bien, hoy comemos con Isabel".

Los míticos concursos y programas de televisión también tuvieron su hueco en la obra evocando los recuerdos de Pachín, sobre todo el "Un, dos tres…", teniendo en cuenta además las charlas que mantiene con "Ruperta", la primera mascota en forma de calabaza que tuvo el concurso.

Alguna escena entre Pachín y Vicente hicieron recordar al dúo cómico "Tip y Coll", indiscutible pareja del humor absurdo y que hicieron del surrealismo su profesión.

Pepín García vuelve a escribir una comedia original con un trasfondo social que no deja indiferente. En esta ocasión aborda la soledad no deseada por la ausencia de la familia que sólo se acuerda del personaje protagonista cuando ven cerca la herencia. Los sucesivos golpes de humor marcan el tono de la obra que contiene comicidad, intriga, ternura y emoción. Incorpora, además, la reivindicación del asturiano como lengua oficial, idioma en el que está escrita la obra.

Alba Fernández y Nacho Fernández, durante su actuación. / | GONZALO BENGOA

El personaje de "la conciencia" añade un elemento original y oportuno a la trama. Fue interpretada por Alba Fernández, una joven a la que hemos visto crecer, con la compañía de Valdesoto, con pequeños papeles desde hace años y está demostrando ser una actriz que toma muy en serio la interpretación. La conciencia se presenta a cada personaje para hacerles pensar si pesa más el interés personal o el deber familiar. Un acierto en la dirección también fue las sucesivas escenas de cada personaje que expresaban, a solas, sus reflexiones sobre su relación y el futuro de Pachín.

Pepín García vuelve a demostrar que no sólo escribe una buena comedia al año sino que resulta un gran intérprete que protagoniza su historias. En este caso aporta todos los ángulos del personaje: su alegría y fortaleza, sus sentimientos de soledad y abandono, además de los grandes momentos de añoranza. Impecable con cada escena.

Nacho Fernández muestra la evidencia de que no sólo es un gran cómico, sino un buen intérprete capaz de dotar a cada personaje su matiz característico. En este caso interpreta al hermano de Pachín, un médico alegre, resolutivo, interesado y dinamizador ante cualquier circunstancia, aunque sea imprevista. Desde que pisa el escenario hace grande al personaje y nos regaló los mejores golpes de humor de la obra.

También buena fue la interpretación de Alex Cueto y Cristina García que interpretaron al hijo y la nuera de Pachín. Cueto nos sorprende con un nuevo personaje tan enérgico y lleno de vitalidad que no deja indiferente a nadie. Excesivo e inocente se deja llevar por el torbellino de mujer que tiene a su lado, interpretada con mucho acierto.

Otro papel clave en la obra es el que interpreta Cristina Palacio como la asistenta que atiende a Pachín para suplir la ausencia de su familia. Palacio es pura energía que derrocha en el escenario desde el primer minuto. La actriz nos regala un papel con el que llega a homenajear a intérpretes míticas del cine español como Gracita Morales o Florinda Chico. No es la primera vez que aseguramos que Palacio es una de las grandes intérpretes del Salón capaz de encarnar personajes cargados de sentido y sensibilidad.

"Al loro" cuenta con una ambientación musical impecable y una escenografía cuidada con detalle que resulta una de las mejores de todo el Salón. El público respondió con un largo aplauso y gente de pie ovacionando al grupo de Valdesoto, un imprescindible desde que llegó al Salón candasín.