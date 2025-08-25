Siero instalará bases en los contenedores de ocho parroquias
P. T.
Pola de Siero
Siero acaba de adjudicar las obras para instalar 14 bases para contenedores de reciclaje y fracción resto en varios puntos del concejo, en concreto en las parroquias de La Carrera, Tiñana, Lugones, Anes, Celles, Lieres, Muñó y Viella, precisó ayer el concejal Raimundo Díaz. La inversión para la actuación asciende a 19.978 euros y el objetivo es evitar que los cubos se desplacen por la acción del viento y puedan provocar incidentes.
"Las bases se harán en ubicaciones donde ya existen los contenedores", indicó Díaz, que destacó también que esta actuación "terminará además con las dificultades actuales en las labores de carga y vaciado de los mismos por parte de los servicios de recogida de residuos".
