Grado acoge uno de los cursos de asturiano gratuitos de "Falamos"

Grado acoge a partir del 3 de septiembre el inicio de los cursos de asturiano que se desarrollarán en distintos puntos de Asturias en el marco de la iniciativa "Falamos". En el caso de la villa moscona los cursos son de carácter semipresencial, de ocho jornadas más las clases online. La Casa de Cultura será la sede en la que se impartirá la formación, gratuita, y que tendrá unhorario de 17.00 a 19.30 horas cada jornada. Las inscripciones pueden hacerse a través de la web falamos.info. Se trata de un programa financiado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación Asturiana de Concejos.