El grupo sierense "Carbayín" pone la guinda y eleva el listón en el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás

El XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, cerró el domingo con lo mejor de un género que está a un paso de ser considerado Bien de Interés Cultural. Y nadie como Oliva y su compañía, el grupo "Carbayín" para poner la guinda a estos trece días de funciones en el teatro Prendes.

Nati Fernández, Guillermo Suárez y Andrea Coviella en la actuación del grupo «Carbayín». José Ramón Oliva interpretando en el Prendes la obra «La maxa de la primer vez». Nacho Fernández, José Ramón Oliva y Nati Fernández, en una de las escenas de la obra.

La compañía representó el domingo la obra "La maxa de la primer vez", con texto y dirección de José Ramón Oliva Alonso. En la trama Xuacu es un cabrero, ya entrado en años y aficionado a la magia que acepta la invitación de Antón para visitar la casa de citas que regenta Telva. Allí coinciden con el cacique del pueblo que pierde una cartera que será clave para el futuro económico de esta mujer. Enseguida comienzan los enredos con un giro inesperado donde la magia jugará un papel clave.

Guillermo Suárez y José Ramón Oliva. / Gonzalo Bengoa

Me atrevo a considerar que Guillermo Suárez es el mejor actor del Salón candasín de este año. Su trabajo en la interpretación, como Xuacu, encaja como un guante en el papel que Oliva creó para esta obra. Suárez transmite la inocencia e ingenuidad del personaje. Su inseguridad y nerviosismo los hace compatible con la determinación que demuestra cuando se entera de que fue utilizado para urdir un plan. Además, su afición por la magia es la clave que le permite ir solventando el enredo en el que se ve envuelto. La interpretación de Suárez está salpicada por sucesivos golpes de humor que hicieron reír al público durante toda la obra. Sonrisas, risas y carcajadas continuas durante toda la función.

Oliva interpreta al vecino de Xuacu y al que le propone la invitación a casa de Telva. Convincente y con un humor tan natural como personal, Oliva lleva años forjándose como el gran actor que demuestra ser. Es el mejor representante del teatro costumbrista asturiano actual y no sólo gracias a sus textos originales y a la dirección sino, desde hace ya un tiempo atrás, como un gran intérprete. Dicen de él que es el Eladio Verde del siglo XXI y su trayectoria lo avala.

Qué decir de Nati Fernández si cada vez que sube a las tablas de un teatro borda la interpretación. En más de una ocasión he asegurado estar ante la actriz con más talento del Salón y la evidencia, viendo sus trabajos, me avala. En esta ocasión asume el papel de Telva, dueña de la casa donde sucede la trama. Es expresiva, contenida y enérgica cuando toca. Su talento y personalidad convierten a Nati Fernández en una enorme actriz, independientemente de si actúa en costumbrismo o en otra propuesta teatral.

Nacho Fernández sorprende por su papel dramático en esta obra dejando atrás la comedia que tan buenos personajes nos regala. Su personaje es el villano de la obra, un prestamista sin empatía alguna, capaz de cometer cualquier barbaridad con tal de conseguir su objetivo. Ni una broma se le escapa. Un personaje áspero y despreciable que clava Fernández con una interpretación impecable.

No quiero olvidar a Andrea Coviella cuyo papel sirve de comodín en la trama. Da la réplica perfecta a cada personaje y resuelve notablemente su papel. Una interpretación que transmite la complicidad y hasta la ternura que reclama el personaje protagonista.

El jurado de los premios "Aurora Sánchez" se reúne esta mañana para decidir quiénes serán las personas nominadas en cada una de las categorías: actriz y actor protagonistas, intérpretes de reparto, texto original estrenado en el Salón, maquillaje y vestuario, decorado e iluminación y espacio sonoro, además del premio a la mejor dirección que lleva el nombre de "Eladio Sánchez", en homenaje al emblemático director de la Compañía Asturiana de Comedias, fallecido en 2017. Precisamente los premios "Aurora" de teatro costumbrista asturiano que se entregan en Candás llevan el nombre de la madre de Eladio. Los abonados al Salón, que asistieron a todas las funciones, son los encargados de elegir el "Aurora" a la mejor función del XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás.

El jueves tendrá lugar el ya clásico encuentro de nominados y el viernes, día 29, a las nueve de la noche se celebrará en el teatro Prendes la gala de entrega de los "Aurora". Será durante una función, escrita y dirigida por Alain Fernández y que lleva por título "Doctor en… (a) gala", en referencia a la clásica serie de televisión "Doctor en Alaska" y que será un homenaje a las médicas y médicos rurales. Una reivindicación a quien ejerce esta profesión en los pueblos.