Luanco corre por el sueño de Carmen: esta es la iniciativa solidaria a favor de los niños con enfermedades raras

La BPAN es una enfermerdad genética ultrarrara y progresiva, que afecta al sistema nervioso por la acumulación en hierro en el cerebro. Un diagnóstico demoledor para familias como la de Carmen Rodríguez, una pequeña luanquina que lucha contra la enfermedad desde el año 2018, y que ha despertado una oleada de solidaridad en forma de deporte.

Luanco acogerá el próximo día 6 de septiembre hasta tres pruebas atléticas diferentes con el objetivo de recaudar fondos destinados a la investigación, no sólo para el caso de Carmen sino "para todos los niños con enfermedades raras, es una apuesta de futuro", destacan los organizadores de esta iniciativa: el Club Atlético Ocle, el DC Luanco y "Con2bastones" de marcha nórdica, con la colaboración del Ayuntamiento de Carreño y el de Gozón.

A lo largo de la jornada se disputarán la II Marcha Nórdica, la XIII carrera Luanco- Candás y el XXIV Cross Infantil, y el dinero que se obtenga de las inscripciones se destinará íntegramente a la investigación en tratamientos para una dolencia que, hoy por hoy, no tiene cura.

Además se ha habilitado una fila 0 para que quien no pueda participar en las prubeas sí pueda colabroar económicamente en la iniciativa. "Agradecemos a los organizadores y animamos a todo el mundo a participar", señala el padre de Carmen, porque "la investigación repecutirá en el día a día de nuestros hijos el día de mañana", y porque "es necesario visibilizar este tipo de enfermedades".

La Fundación Caja Rural de Gijón también se ha sumado a colaborar en la jornada deportiva, con la que esperan llevar la esperanza de una pronta curación a quienes padecen dolencias sin tratamiento por lo raro de su condición.