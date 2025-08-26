Pravia adjudica la construcción de una pista de pádel
El equipamiento estará operativo a comienzos de 2026, estima el gobierno local
P. T.
Pravia
El Ayuntamiento de Pravia acaba de adjudicar la obra para la construcción de una pista de pádel en las instalaciones deportivas municipales. El gobierno local prevé que el nuevo equipamiento pueda estar operativo para principios de 2026. El proyecto cuenta con una dotación cercana a los 46.000 euros, precisó el Consistorio..
La concejalía de Deportes de Pravia hizo esta propuesta de crear una pista de pádel teniendo en cuenta la demanda ciudadana y que crece el número de vecinos que practican este popular deporte.
"Invertir en actividad física es una seña de identidad de este gobierno y nuestra sensibilidad con el deporte se demuestra con acciones e inversiones", destacó Alejandro del Busto, edil de Deportes.
