Convocadas las ayudas para alumnos de la Universidad de Oviedo censados en Llanera

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) acaba de publicar la convocatoria de ayudas a estudiantes de la Universidad de Oviedo empadronados en Llanera, con un importe total que asciende a 11.000 euros.

Las ayudas se destinan a estudiantes matriculados durante el pasado curso académico 2024-2025, en estudios de grado o máster oficial de la Universidad de Oviedo y empadronados en el municipio al menos 12 meses antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Esta colaboración municipal con la institución académica está destinada a cubrir los gastos derivados del desplazamiento diario de los estudiantes desde el concejo de Llanera hasta los distintos campus de la Universidad de Oviedo, así como a la adquisición de material didáctico e informático.

La presente convocatoria de ayudas será financiada por el Ayuntamiento de Llanera con cargo al presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2025. Hay 11.000 euros previstos para este fin y la cuantía de las ayudas se distribuye según los umbrales de renta establecidos en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir del siguiente a la publicación en extracto de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que tuvo lugar este pasado lunes.

Los estudiantes interesados en solicitar la ayuda deben entrar en su perfil de la intranet de Uniovi, buscar la convocatoria y realizar la solicitud desde dicho portal.

El Ayuntamiento llanerense recuerda que las becas son gestionadas por la propia Universidad, de tal manera que cualquier duda o aclaración debe ser remitida a la institución académica.