"El Hórreo", de Luarca, y "Valdesoto", de Siero, lideran las nominaciones de los premios de teatro costumbrista de Candás

Los grupos de teatro "El Hórreo", de Luarca (Valdés), y "Valdesoto", de Siero, lideran las nominaciones, con ocho y siete respectivamente, que anunció ayer el jurado del XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. "El Hórreo", con su estreno "Porque lo digo yo", consigue tres nominaciones de interpretación: Chusa Juarros y Juanjo Alonso Tresguerres como protagonistas e Irene Fernández, como mejor actriz de reparto. También es candidata Chusa Juarros en la dirección. Los de Luarca consiguen también candidatura por el texto original, el decorado e iluminación, el vestuario y maquillaje, además del espacio sonoro.

Las siete candidaturas de "Valdesoto" son para la dirección, que comparten Nacho Fernández y Pepín García. Ambos consiguen otra nominación cada uno: Fernández, como actor de reparto y García, por el texto de "Al loro", la obra que estrenaron en el Salón candasín. Cristina Palacio es candidata al "Aurora" como actriz protagonista, y el grupo de Valdesoto consigue también nominaciones por el decorado e iluminación, el vestuario y maquillaje, y el espacio sonoro.

En las nominaciones a los premios "Aurora" le sigue el grupo "Selena", de Soto del Barco con cinco candidaturas. Bego Vélez es candidata a la mejor actriz protagonistas por la obra "Ciao amore o adiós babayu", y Maku Pazos se hizo con la nominación como intérprete de reparto. Laura Camafreita Beato es candidata al "Aurora" por el nuevo texto de "Selena", compañía que también consigue nominación por el decorado e iluminación y por el vestuario y maquillaje.

El grupo "Puente Arriba", de Nava, consigue cuatro nominaciones. David Prieto y Teresa Rego están nominados por sus trabajos protagonista y de reparto, respectivamente. También obtienen candidatura en la dirección y el texto, ambos para José Ramón Oliva Alonso, director también del grupo "Carbayín", de Siero, que consigue, por su parte, dos nominaciones. Una para Oliva como actor de reparto y otra para Guillermo Suárez como actor protagonista de la obra "La maxa de la primer vez", que cerró el Salón el pasado domingo.

La compañía "Padre Coll" consigue, al igual que "Puente Arriba", otras cuatro nominaciones. Es candidata a la mejor dirección para Juanjo Navarrete, al mejor texto para Fernando Valle Campal por la obra "Al final de la caleya too llega", además las candidaturas en las categorías de mejor decorado e iluminación y mejor vestuario y maquillaje,

La compañía de Carmen López tiene tres nominaciones. Una para la propia directora del grupo de teatro como mejor actriz protagonista, otra como mejor actor para Quillo Coto y una tercera por el espacio sonoro.

El Salón acogió en esta edición por primera vez al grupo "El Ferrero", de Gozón, que se hace con otras tres candidaturas. Flor María Granda es candidata a la mejor dirección por su trabajo en la obra "Superpín", y Ángel Ramos obtiene la nominación como mejor actor de reparto. La tercera candidatura es por el vestuario y maquillaje.

El grupo cultural "Xana", de Perlora (Carrrero) consigue dos nominaciones en las categorías de interpretación de reparto para Rosa Ana Muñoz y Braulio Suárez. El texto que escribió Laura Iglesia para "Les Ayalgues", de Carreño, que lleva el título de "El Velorio", opta al "Aurora", y la compañía "Santa Bárbara", de Llaranes (Avilés, consigue la nominación al mejor texto por su obra "Camín de Santiago", de Carmen Campo Mier, y al mejor espacio sonoro.

Todas las compañías optan también al premio del público que eligen los abonados que asistieron al Salón de este año.

El jurado de los "Aurora" se reunió en la mañana de ayer y estuvo integrado por Armando "Mandy" Velasco, Loly Monzón Sánchez, Blas Álvarez, María de los Ángeles Rodríguez y Carmen Luisa Fernández, además de María Viña, jefa de cabina del teatro Prendes, y Javier Pérez Ciprián, su ayudante. El jurado estuvo presidido por David González, presidente del Patronato Centro Cultural Teatro Prendes, y como secretario actuó Alain Fernández, director gerente del recinto candasín.

El jueves tendrá lugar el tradicional encuentro de nominados y el viernes, a las nueve de la noche, en el teatro Prendes, será la gala de los "Aurora", escrita y dirigida por Alain Fernández y con la actuación de intérpretes de varias compañías participantes en el Salón. El viernes se hará entrega, también, del premio "Anxelu", de sainetes. Uno de los premios honoríficos será para "El Desfile de Carroces" de Valdesoto.