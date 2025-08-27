La II Quedada Deportiva Solidaria de Veigatexe, el 8 de septiembre

La Asociación Sociocultural Veigatexe, de Vega de Peridiello (Grado), organiza la II Quedada Deportiva Solidaria a favor de APACI (Asociación de padres y amigos de cardiopatías congénitas), que se celebrará el 8 de septiembre. Inscribirse cuesta 10 euros por persona, es gratis para menores de 12 años, y la recaudación va íntegra a APACI.

El acto consiste en una ruta de 2 o de 15 kilómetros, según la preferencia de cada uno, que se puede cubrir andando, corriendo, o de otros modos, como canicross, bici o moto.

También es posible comer en Vega de Peridiello, previa reserva y pago del menú. Las inscripciones y reserva se pueden hacer a través del teléfono 696116019. En la jornada hay también misa, sesión vermú, animación infantil y verbena.