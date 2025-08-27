Noreña recibe a los niños del programa "Vacaciones en Paz"
La alcaldesa, Amparo Antuña, destaca la solidaridad de las familias acogedoras y celebra el aumento de participantes en la iniciativa
La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, recibió ayer en el Ayuntamiento a los niños y niñas saharauis que pasan el verano en el concejo dentro del programa "Vacaciones en Paz", una iniciativa de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y con el respaldo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Antuña se mostró satisfecha por la visita y agradeció la implicación de las familias acogedoras del municipio, así como la labor de la coordinadora de la zona, Belén Cueva. "Ha sido un placer recibirlos y felicitar a las mamás y papás que abren sus hogares. Este año ha crecido el número de participantes y estamos recuperando la normalidad previa a la pandemia", subrayó la regidora noreñense.
En Asturias, son 97 los menores de entre 8 y 12 años que participan este año en el programa, procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Durante su estancia, reciben revisiones médicas, refuerzo nutricional, aprendizaje de español y la oportunidad de evitar las temperaturas del verano en el Sáhara.
