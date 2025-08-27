Siero da por buena la expulsión de un menor del mercado de ganados

La expulsión de un menor de edad del Mercado de Ganado de Pola de Siero el pasado lunes ha generado cierta controversia, que ayer fue atajada por el alcalde, el socialista Ángel García. "El Mercado de Ganados es un centro de trabajo. Mientras se está trabajando, hay un reglamento interno y unas normas de funcionamiento que impiden la entrada de menores por cuestiones de seguridad", explica el regidor.

El padre del joven, Daniel Berdasco, cogerente de la empresa cárnica Benfer, ha mostrado públicamente su indignación por lo que considera "un abuso", tras acudir con su hijo al equipamiento municipal este pasado lunes y ser expulsado el joven por un funcionario. El motivo esgrimido fue que el chaval es menor de edad.

El chico "tiene la inquietud de dar el relevo generacional a su abuelo y a su padre, y quiere conocer los entresijos de la compraventa de animales en ferias y mercados de abastos, empezar en el sector desde abajo", asegura Berdasco, muy dolido por una actuación en la que incluso tomó parte el director del mercado poleso. El regidor sierense ha manifestado por su parte que la expulsión obedece "a una cuestión puramente jurídica y de seguridad, porque el mercado de ganados no está habilitado con zonas de seguridad para que la gente pueda ir a visitarlo libremente cuando quiera".

"Ya ha habido incidentes"

Es este sentido, el alcalde recuerda que este mismo año se han registrado dos accidentes por cornadas en los meses de junio y mayo, y otros dos incidentes en abril y marzo. "Las vacas no dejan de ser animales que pueden ocasionar algún daño o problema", zanja el regidor para atajar la polémica.

Y matiza que existen excepciones "cuando se celebran ferias o exposiciones que cumplen con un plan de seguridad, los animales están distribuidos de otra modo y los pasillos están acondicionados para que la gente pueda entrar". El alcalde insiste en que "no estamos en contra del relevo generacional, ni de que los niños quieran ser ganaderos y trabajar con el ganado, pero la ley es clara en este aspecto", subraya.