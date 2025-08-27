Siero llevará ya al Pleno de esta semana la nueva ordenanza de la zona azul

El equipo de gobierno de Siero llevará este jueves al pleno la aprobación de la nueva ordenanza fiscal y reguladora de la zona azul del concejo. Así lo han adelantado este martes el alcalde, Ángel García, y la concejala de Movilidad, Patricia Antuña. El regidor confirmó la gratuidad de la primera media hora de uso -medida pionera en Asturias- y la inclusión como zona azul de la calle Maestro Martín Galache de Pola de Siero, junto al centro de salud. También será zona azul el nuevo aparcamiento de la Pola, en la zona del antiguo Maracaibo, y el aparcamiento de la calle Santa Isabel de Lugones.

Estos dos últimos serán los únicos dos aparcamientos disuasorios de pago de los cuatro con los que cuenta el concejo. En ellos se podrá usar un bono con un coste de 30 euros mensuales. En caso de pago diario este será único, de 1,5 euros. "El resto van a seguir exactamente igual que ahora", destacó elregidor, Ángel García. Así, el de Siero Oeste, el Bayu y la calle Asturias, en la Pola, y el de la calle Antonio Machado de Lugones "van a continuar siendo gratuitos", añadió.

Según el regidor, el objetivo de incluir ambos estacionamientos dentro de la nueva ordenanza de la zona azul es "atender a esa gente que puede venir a trabajar a las distintas localidades o vecinos que a lo mejor no tengan plaza de garaje". En este sentido, y al contrario que ocurre con las plazas de zona azul que están en el centro urbano, "no se establece limitación horaria porque lo que buscan es dar servicio a otro tipo de usuarios".

Una vez aprobada la nueva ordenanza, "hay un plazo de alegaciones de un mes y realizaremos la licitación en paralelo para que, cuando finalice el contrato actual el próximo mes de octubre, podamos empezar con el nuevo sistema de inmediato", indicó el Ángel García.

La ordenanza ha recogido críticas por parte de la oposición. Silvia Tárano, concejala de Podemos, pidió que se paralice y afirma que la nueva normativa"establece que por 30 euros al mes se podrá aparcar sin necesidad de mover el vehículo, lo que puede provocar que haya más vehículos con derecho a estacionar sin límite que plazas disponibles". Según esto, "estaríamos pagando sin garantía de poder tener plaza libre", afirmó la edil de la formación.

Tárano indicó que, "con la excusa de incorporar 30 minutos gratis, convertirá los aparcamientos disuasorios en parkings al aire libre de pago". La edil añadió, además, que "llevamos años pidiendo una zona azul gratuita para las personas con tarjeta de movilidad reducida y una zona en el centro de la Pola y Lugones con un periodo gratuito limitado en el tiempo sólo para ciertas plazas". De esta forma, "se mantendría el equilibrio entre zonas de alta rotación y zonas que necesitan quienes viven y trabajan en Siero para estacionar sus coches", defendió.

Por su parte, el alcalde sierense insistió en destacar que la de Siero va a ser "la única zona azul de Asturias que va a tener media hora gratuita en todos los sitios y eso no lo hay en ningún punto de la región".

Así, señaló que "es una novedad que busca beneficiar especialmente al comercio, para quienes van a hacer una gestión, que con media hora pueda llevarla a cabo", incidió.

Sobre el parking de la zona del centro de salud de Pola de Siero, el regidor sierense destacó que "teníamos muchas demandas, y nos parece además muy razonable que haya rotación, para que la gente pueda tener un aparcamiento para ir a hacer la consulta".