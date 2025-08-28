Susana Gudín, en el ciclo de Noreña Música en el Jardín

El ciclo Música en el Jardín de Noreña cuenta este viernes, día 29, con la presencia de Susana Gudín con su espectáculo "Trampantojos operísticos". La cantante estará acompañada al piano por Álvaro González Cortés y a la flauta travesera por Sara Álvarez Alba. La actividad tendrá lugar a las 19.30 horas en los jardines del Ayuntamiento de la Villa Condal, y en caso de mal tiempo se trasladará al salón de actos de la Casa de la Cultura. La entrada es libre hasta completar el aforo en una actividad que suele reunir numeroso público.