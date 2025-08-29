Candás, lluvia de nominados en sus premios de teatro constumbrista

"Estamos muy contentos por todas las nominaciones y por volver a Candás". Josefina Lombán y Juacu Fernández, intérpretes míticos de la compañia "El Hórreo" que ayer representaron al grupo en el encuentro de nominados a los premios "Aurora", no ocultan su alegría. La gala de entrega de estos galardones tendrá lugar esta noche, a las 21.00 horas, en el teatro Prendes de Candás y "El Hórreo" cuenta con ocho nominaciones. Las trece compañías podrán conseguir, además, el "Aurora" a la mejor función del XXXV Salón de Teatro Costumbrista de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, un premio que deciden los abonados.

Nacho Fernández y Pepín García son los directores de la compañía "Valdesoto", que se ha hecho con siete nominaciones por el estreno de "Al loro", una obra que completó el aforo del teatro Prendes el pasado sábado. "Estamos muy orgullosos por el trabajo de equipo que hemos realizado este año", confesó Fernández. Y añadió que las nominaciones "son un premio, aunque para nosotros ya lo es poder actuar en Candás". "El trato que recibimos y la acogida tanto del staff técnico como del público es fantástico. Es la mejor manera de despedir el verano", añadió Pepín García. Ambos acudieron al encuentro de ayer junto a Alba Fernández, la joven que lleva años actuando con la compañía de Valdesoto junto a su padre.

"En volandas"

Bego Vélez está nominada como mejor actriz protagonista por su papel en la obra "Ciao amore o adiós babayu", que estrenó en Candás el grupo de teatro "Selena". "Lo que más nos emociona es el público y cómo nos llevó en volandas desde que pisamos el escenario. Fue emocionante", destacó la actriz que se mostró "feliz por las cinco nominaciones que tiene nuestro grupo". "Me parece increíble estar nominada sobre todo por las grandes actrices con la que comparto candidatura. Desde que estoy en el Salón he aprendido mucho de ellas y estoy muy contenta y emocionada", valoró Vélez.

Diana Camafreita Beato también está nominada por ser la autora de la obra que estrenó "Selena". "Hemos dado un paso de gigante, porque evolucionamos muchísimo en estos últimos años", confesó la autora y también intérprete, quien asegura que "estamos muy orgullosas" del trabajo. En el encuentro de nominados también estuvo su compañera Maku Pazos, propuesta como mejor actriz de reparto. Se mostró "muy agradecida".

El grupo "Puente Arriba", de Nava, tiene cuatro nominaciones: las dos de José Ramón Oliva, por la autoría de la obra y la dirección, además de las conseguidas por David Prieto y Teresa Rego como actor principal y de reparto, respectivamente. Los tres estuvieron ayer en el encuentro de nominados. Teresa Rego dijo estar "muy contenta y emocionada" por la candidatura, al igual que David Prieto, que ya estuvo nominado el pasado año. "Estamos muy contentos. Nosotros venimos a disfrutar con la actuación y sin pensar en premios. Venimos a disfrutarlo", confesó Prieto con mucha emoción. Por su parte, Oliva dijo que es "un honor que haya grupos, que no son el mío, que decidan representar obras que escribo". Hubo cuatro compañías que representaron obras de Oliva Alonso en el Salón de este año. "Es algo que te anima para seguir escribiendo y siempre estaré a disposición de todos los grupos que quieran", garantizó.

El grupo "El Ferrero", de Gozón, participó este año por vez primera en el Salón y se hizo con tres candidaturas a los "Aurora". Flor María Granda es candidata a la mejor dirección por su trabajo en la obra "Superpín", y ayer estuvo representando a la compañía en el encuentro del Prendes. "Es un sueño actuar en el Salón; no pensábamos que, además, íbamos a tener nominaciones", comentó Granda, muy satisfecha por su participación en esta edición. "Nos encantó la experiencia porque es única, además de toda la organización", añadió la directora de "El Ferrero".

La compañía de Carmen López tiene tres nominaciones, una de ellas la de Quillo Coto como mejor actor protagonista. Este año actuó en dos obras en las que tenía dos papeles en cada una. "Fueron cuatro personajes bastante diferentes entre ellos y una de las obras era un estreno con los nervios que conlleva", explicó Coto, quien reconoce que "ha sido una experiencia muy buena y por la que estoy muy orgulloso".

Todas las personas con nominación recibieron ayer un pin con la imagen de Aurora Sánchez, actriz que da nombre a los premios del Salón candasín.

Los nuevos valores

Además, el encuentro sirvió para entregar unos diplomas acreditativos a todos los menores que participaron en alguna de las obras representadas. Olalla Fernández Lamela actuó en el grupo "El Hórreo", y Carlota Martínez en la compañía de Carmen López. Además, Carla Otero y Blanca Arenas tuvieron papel en la función del grupo "El Ferrero", y Marco Suárez tuvo un papel en la obra de "Rosario Trabanco", junto a sus abuelos María Elisa Álvarez y Lisardo Súarez. Alba Fernández obtuvo un nuevo diploma por su trabajo en la compañía "Valdesoto", al igual que Mateo Paniceres. Por su lado "Xana" aportó trece intérpretes menores para la obra "Del Carbayu no nos moverán": Teo Rodríguez, Telva Muñiz, Vanesa González, Elsa Rodríguez, Ángela Dopazo, Xela Majada, Daniela Berdasco, Martín Possé, Amaya Canella, Adriana Berdasco, Elena Álvarez, Carla Possé y Carlos Arias.

Marco Suárez, actor de "Rosario Trabanco", aseguró que participar en el Salón fue "una muy buena experiencia". "Ver al público en un teatro tan importante como el Prendes y, sobre todo, actuar con mis abuelos es lo que más me motiva", indicó el joven, quien dijo sentirse orgulloso por ello.

Angela Dopazo, del grupo "Xana", afirmó que es "agradable ver a tanta gente que le gusta el teatro como a mí". Algo parecido opina su compañera Elsa Rodríguez, para la que actuar le parece "una experiencia muy buena e interesante". A Teo Rodríguez Possé le gusta ver que "hay mucha gente que viene a vernos". Y aseguró: "Me gusta mucho el teatro porque me representa".

"Xana" lleva años incorporando a menores a su elenco de intérpretes. Josefina Fernández, actriz de la compañía de Perlora (Carreño), apuntó que "estamos encantados por ello". Empezaron organizando talleres de teatro y es la cuarta vez que los menores actúan en el Salón de Candás. "Responden de maravilla y nos parece genial cómo actúan", asegura la actriz quien añade que para los menores el teatro "es importante porque aprenden a interpretarlo y valorarlo, aunque en el futuro no se dediquen a esta profesión".

La Gala de los premios "Aurora", que tendrá lugar esta noche en el Prendes, se desarrollará sobre una función escrita y dirigida por Alain Fernández y que lleva por título "Doctor en (a) Gala".