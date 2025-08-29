Somao, ese pueblo ejemplar

Somao sigue haciendo historia. Las numerosas casas de indianos, los que tal vez embarcaron en tercera y llegaron a ser de primera, su flamante parque... La verdad es que a Somao lo convirtieron en "tacita de plata", emulando a la coqueta villa de Pravia, a cuyo municipio pertenece. Nuestros emigrantes embellecieron su pueblo, haciendo las Américas. He ahí las escuelas, la traída de aguas, la luz eléctrica, lavaderos, la Iglesia. Construyendo sociedad.

Somao es un pueblo cargado de vida, ahí está la foguera de San Juan, que se celebra en el parque. El mercado indiano, todos vestidos de blanco, como homenaje a los antepasados, el primer fin de semana de julio. La exposición de labores, la segunda quincena de julio y primera de agosto. Las fiestas patronales de Sant’Olaina, último fin de semana de agosto. Festejos a destajo, donde no faltan verbenas, juegos infantiles, misas con su flamante coro, gaitas como recuerdo a sus fallecidos, vermús musicales. Nada digamos del tradicional reparto del bollu con la friolera de 3.500 unidades servidas y su popular merienda y romería, única y cargada de fuegos artificiales, para rematar unas fiestas inolvidables.

Fiestas de Somao a todo trapo. Trail indiano, a finales de septiembre, para que no se pierda la memoria de los que hicieron grande a Somao. Para rematar, prueba deportiva, por caminos y senderos de un pueblo que marca historia. Como broche de oro, en octubre, dentro de la Noche Blanca de Pravia, visita guiada nocturna por un conjunto de casonas iluminadas para la ocasión. Por último, el 10 de diciembre fiesta de Sant’Olaina la Vieja, rematando con un pincheo popular.

Detrás de esta historia festiva, toda una juventud, chicos y chicas que sigue escribiendo, arropando, engrandeciendo a Somao. Amigos, no os perdáis conocer este pueblo indiano, cargado de sorpresas, de casonas y siempre, tan acogedor y repleto de iniciativas. Juventud, divino tesoro, que diría el poeta.