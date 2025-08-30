Noreña acoge una exposición solidaria con el pueblo palestino

La sala de exposiciones municipal "Antonio Mingote" de Noreña acogerá, del 3 al 12 de septiembre, la muestra "Arte Asturiano contra el Genocidio Palestino", organizada por Cultura Asturias por Palestina.

La exposición incluye piezas de pintura, escultura, poesía, bordados palestinos y otros lenguajes artísticos realizados por artistas asturianos o residentes en Asturias solidarios con esta causa.

El horario para visitarla será de mañanas, concertando la visita con la oficina de turismo, y por las tardes directamente en la sala que permanecerá abierta al público de 17.00h a 20.00 horas.

El día de la apertura, miércoles 3 de septiembre tendrá lugar un taller de baile tradicional dabke, danza grupal folclórica que simboliza la alegría, la unidad, la identidad palestina y la resistencia pacífica. Será en los Jardines del Ayuntamiento. La inauguración tendrá lugar el viernes 5, con el baile de dabke en la calle Ramona Rodríguez Bustelo, antes de un encuentro con el médico palestino Mohamed Safa, a las 18.30 en la sala de exposiciones.

El viernes día 12 de septiembre se clausurará la muestra a las 18.00 horas con la danza dabke en la calle Ramona Rodríguez Bustelo.