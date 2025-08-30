Los premios "Aurora" de teatro costumbrista, muy repartidos en Candás: estos fueron los galardonados

Los premios "Aurora" del XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, se entregaron ayer muy repartidos en una gala que se celebró en el Prendes y a la que asistió la Consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez. El grupo "Carbayín", de Siero, se hizo con dos galardones al igual que la compañía "El Ferrero", de Gozón, y "El Hórreo", de Luarca (Valdés). Otros cuatro grupos se fueron a casa con un "Aurora" cada uno.

El premio a la mejor función del Salón, elegido con los votos de los abonados, fue para "La maxa de la primer vez", obra que puso en escena el grupo de teatro "Carbayín". El "Aurora" lo recogíó José Ramón Oliva, que agradeció al público la respuesta que tuvo en Candás. "Fue una propuesta teatral diferente porque el teatro costumbrista se puede representar de muchas maneras y se puede demostrar desde el escenario", aseguró Oliva.

María Luisa Alonso Diego, recibiendo su distinción, con Alain Fernández y el alcalde de Carreño, Ángel García. / G. B.

El protagonista de "La maxa de la primer vez" fue Guillermo Suárez, quien se hizo con el premio al mejor actor protagonista. Suárez agradeció en primer lugar el galardón al público. "Entiendo que es un trabajo en equipo y todos han demostrado una gran generosidad conmigo porque me lo ponen muy fácil", aseguró Suárez.

Debut y premio

La compañía "El Ferrero" participó este año por vez primera en el Salón y se fue con dos galardones. Flor María Granda se hizo con el premio a la mejor dirección y se mostró emocionada al recogerlo. "Ni en el mejor de mis sueños pensaría tener este premio", aseguró la directora.

Además, Ángel Ramos Arenas (Bocal) fue elegido como mejor actor de reparto por la obra "Superpín" que representó en Candás "El Ferreru". Lo recogió en su nombre la propia directora que señaló que "seguro que estará encantado con el galardón porque les va a impulsar a seguir".

"El Hórreo", de Luarca estrenó en el Salón candasín "Porque lo digo yo" y le aportó dos "Auroras". Irene Fernández fue la mejor actriz de reparto, un galardón que recogió su compañera de escena, Josefina Lombán.

Alberto Alonso Juarros consiguió el "Aurora" por ser el autor del espacio sonoro de la obra. No es la primera vez que el músico recoge un galardón en Candás aunque ayer lo recibió su padre, Juanjo Alonso Tresguerres, actor también de la compañía. "La música no es lo más reconocido porque es muy difícil vivir de ella, pero llena los corazones", aseguró.

Además, Chusa Juarros, directora de "El Hórreo" se llevó el premio "Anxelu" por "su incansable labor como actriz, directora y autora teatral". También se lo otorgaron por "su empeño en seguir la labor de sus mayores, logrando mantener en el occidente asturiano un grupo de teatro de un costumbrismo renovado y puntero". Juarros se mostró emocionada al recibir el "Anxelu" .

"Costó mucho trabajo sacar adelante el proyecto de "El Hórreo", que empezó Josefina Lombân, una actriz que sigue además con nosotros", destacó la actriz quién valoró la importancia de seguir creando "obras que representan el costumbrismo".

María Flor Granda, con su premio, junto a Alain Fernández y la consejera Vanessa Gutiérrez. / G. B.

José Ramón Oliva se hizo también con el "Aurora" al mejor texto del Salón por la obra "La consulta de los llíos", que puso en escena el grupo de teatro "La Puente Arriba". El autor quiso agradecer a todas las compañías que decidieron poner en escena este año en el Salón obras suyas. También hizo una petición "que repito todos los años, pero, en esta ocasión, quiero insistir ante la presencia de la Consejera de Cultura". Oliva pidió " más apoyo para el teatro costumbrista. Que no nos ninguneen", insistió Oliva. El "Aurora" a la mejor actriz protagonista fue para Carmen López ,que da nombre a su compañía y que estrenó este año la obra "Tratu o trucu". López agradeció "al público, a mis compañeros del grupo y también a Alain Fernández". La actriz también ánimo "a la gente a seguir viniendo al teatro".

El grupo "Valdesoto", que partía con siete nominaciones, consiguió el "Aurora" al mejor vestuario y maquillaje, premio para Sandra Alonso y Mateo Paniceres. La actriz Cristina García fue quien recogió el galardón en su nombre.

Otro "Aurora" entregado fue el de mejor decorado e iluminación que fue para Pepe Espiña por su trabajo en la obra "Ciao amore o adiós babayu", del grupo "Selena", de Soto del Barco.

Honoríficos

El teatro Prendes también entregó dos premios honoríficos. El primero fue para a la organización del Desfile de Carroces de Valdesoto. Uno de los momentos más emotivos fue cuando María Luisa Alonso Diego recogió, por sorpresa, el "Aurora" de honor por ser la fundadora, directora y actriz, en sus primeros años, de la compañía "Carbayín", que ahora dirige su hijo José Ramón Oliva. Alonso Diego "consiguió sembrar el amor y la pasión por el teatro costumbrista asturiano". Tanto sus hijos José Ramón y José Luis, como su nieto Saúl Oliva tienen una función clave en la compañía teatral de Carbayín que goza de una trayectoria intachable. La galardonada mostró su sorpresa y emoción al recibir el "Aurora" de honor y dijo sentirse emocionada y "encantadísima de que lo que yo inicié lo continúe mi hijo". Los premios honoríficos fueron entregados por el alcalde de Carreño, Ángel García Vega.

La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, que entregó el galardón a la mejor dirección, quiso mostrar "el agradecimiento y reconocimiento del Gobierno y a toda Asturias", a todos los que representan el teatro costumbrista "por mantener viva nuestra cultura y el teatro popular". Además, hizo mención a la futura declaración del teatro costumbrista asturiano como Bien de Interés Cultural.

La gala de los premios "Aurora" llevó por título "Doctor en (a) gala", en referencia a la serie de televisión "Doctor en Alaska" y fue un homenaje y reivindicación a los médicos de la zona rural. Escrita y dirigida por Alain Fernández, director del Teatro Prendes, fue una función en la que intervinieron varios de los intérpretes premiados en la edición del pasado año.