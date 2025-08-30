Los ramos llenan de color Torazo para celebrar la Virgen del Carmen con desfile, misa y subasta

El color y la tradición llenan este domingo las calles de Torazo (Cabranes) para rendir homenaje a la Virgen del Carmen con el gran desfile y subasta de ramos, una cita que atrae a numeroso público por la singularidad de la celebración que es Fiesta de Interés Turístico Regional.

El día grande comienza a las 11.00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, la Banda de Música de Villaviciosa y la Banda de Gaitas "El Gaitero", también de Villaviciosa.

Una hora después, en el entorno de La Llanxa, se concentrarán los romeros con los ramos para iniciar un desfile hasta el templo parroquial donde se oficiará una misa solemne cantada por el Coro Manín de Lastres. Acto seguido tendrá lugar una procesión hasta la ermita de Nuestra Señora de la Sienra, donde tendrá lugar la concurrida subasta de los ramos, una tradición que se remonta a hace muchos años y en la que se llegan a juntar un buen número de creaciones con roscos de pan y dulces.

Tras la puja, en la que romeros y devotos ofrecen y agradecen con este gesto los favores de la Virgen del Carmen, habrá una animada sesión vermú con las agrupaciones musicales que participan en la jornada.

La vuelta desde la ermita será a las 19.00 horas tras lo cual la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y la Asociación Cultural y Recreativa Toracense, organizadoras de los festejos, han preparado sendos concursos de parchís y tute con premios, así como una chocolatada.