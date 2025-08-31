El lago de El Enguilu, en Nava, repoblado con trucha autóctona

El lago de la nueva área recreativa de El Enguilu, en Nava, cuyas obras están a punto de finalizar, ha sido repoblado con trucha autóctona El objetivo es el de poder realizar actividades educativas en un entorno que se está recuperando tras años de abandono.

El área se ha acondicionado en el entorno de una antigua cantera que en su día se inundó, dando lugar a una laguna.

En ella se colocarán paneles explicativos sobre la flora y la fauna de la zona.