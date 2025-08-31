En Torazo los ramos son multitud: así ha sido el concurrido día de fiesta en la parroquia

Una tradición centenaria llena de devoción y color. La procesión en honor a la Virgen del Carmen en Torazo (Cabranes) volvió a ser de récord, y presentó este domingo ante la imagen un total de 29 ramos cargados de panes, chorizos, jamón, tartas y dulces, entre los que no faltó la tradicional boroña de la localidad. Y la multitud congregada ante la ermita de Nuestra Señora de la Sienra pujó por los productos con alegría en los bolsillos.

"Pagué 70 euros pero esta tarta, por lo que pinta, vale cien. Son las fiestas del pueblo y venimos desde Valencia siempre solo para esto y hay que aportar", comentaba Marcos Luis García tras hacerse con una de las preciadas "puyas" en el campu de Sierna.

Entre ellas la boroña, plato típico donde lo haya que aún estaba caliente de recién horneado que lo traían. Este pan tradicional de la localidad hecho con harina de maíz lleva para deleitar el gusto panceta, lacón y chorizo. "En media hora tenía la masa despachada y luego para cocer sí que estuvo varias horas, la saqué a la una de la madrugada", señalaba Josefina Prida, quien se encargó de una receta para repetir.

Así fue la procesión y la subasta de los ramos en honor de la Virgen del Carmen en Torazo (Cabranes) / S. Arias

Los productos de los ramos volaron de las manos de los subasteros e incluso los de fuera del pueblo se dejaron unos euros. "Me gusta pujar porque se queda para el pueblo, llevo cinco años viniendo desde Gijón con la familia y nos llama mucho la atención, además está muy bien organizado y la gente es muy buena", dijo José Luis Fernández tras adquirir un pan.

La procesión y puja de ramos de la Virgen Carmen, que es Fiesta de Interés Turístico Regional, estuvo precedida de una eucaristía solemne y del tradicional sermón religioso frente a la iglesia de San Martín El Real. Además, vecinos y visitantes celebraron una animada sesión vermú mientras los panes caían de los decorados y coloridos ramos de Torazo.