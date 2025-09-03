Bandujo (Proaza) puya por el ramu en las fiestas de Nuestra Señora
La organización prevé un homenaje a los mayores del pueblo el próximo domingo, a las 12.30 horas
S. A.
Bandujo, localidad de origen medieval y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), celebra las fiestas de Nuestra Señora con un amplio programa festivo que incluye la puya del ramu y un homenaje a los vecinos del pueblo de Proaza. Los festejos tendrán lugar del viernes 5 de septiembre al domingo día 7.
Las fiestas de Nuestra Señora de Bandujo comenzarán en la noche del próximo viernes con la inauguración del chiringuito "La Reguera", con música. Al día siguiente, sábado, habrá misa y procesión por las inmediaciones del templo parroquial, junto al cementerio medieval de la localidad.
Después, en la sesión vermú, se celebrará la puya del ramu así como varios sorteos y por la tarde habrá una fiesta para los niños y jóvenes, seguida de romería y verbena amenizada por las formaciones musicales Sin Pausa y Grupo Aroma.
El domingo concluyen las fiestas con un homenaje a los vecinos del pueblo a las 12.30 horas, que continuará con una sesión vermú a cargo de Javier y sus Teclados.
