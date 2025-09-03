El Campeonato de Cronoescalada de Asturias sube el puerto de Marabio (Teverga)
Los ciclistas expertos en ascensión se darán cita el próximo lunes en Entrago, cuya carretera hasta Hedrada permanecerá cerrada al tráfico
S. A.
Las bicis toman Teverga. Al paso de La Vuelta a España por el concejo el próximo sábado, día 6, se suma el Campeonato de Asturias de Cronoescalada con una ascensión al puerto de Marabio. Esta importante cita de gran relevancia en el calendario ciclista regional será el próximo lunes, día 8, y supondrá el cierre al tráfico de la carretera entre Entrago y Hedrada entre las 9.15 y las 12.30 horas.
"Desde el Ayuntamiento de Teverga se ruega a vecinos y visitantes que tengan en cuenta esta restricción y planifiquen sus desplazamientos con antelación para poder disfrutar de estas jornadas ciclistas que sitúan a Teverga como a un destino de referencia", destaca el alcalde, Adrián Gayo.
Se espera una gran afluencia de deportistas y aficionados, pues serán varias las categorías que competirán por llegar los primeros a Marabio. Habrá cronoescalada para el cadete masculino y femenino, élite masculino y femenino, junior masculino y femenino, máster 30 masculino y femenino, máster 40 masculino y femenino, máster 50 masculino y femenino, máster 60 masculino y femenino y sub23 masculino y femenino.
