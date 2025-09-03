Rescatada con grúa una mujer que sufrió una caída en El Llano (Quirós)

Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) tuvieron que evacuar ayer mediante una grúa a una mujer que cayó de un muro a una pista de hormigón en El Llano, en el concejo de Quirós.

El médico y el bombero rescatador atendieron a la afectada y la inmovilizaron con el colchón de vacío. En esa tarea también participó el equipo sanitario movilizado por el SAMU. La mujer presentaba un posible traumatismo torácico y craneoencefálico. Se ejecutó una operación de grúa, de unos 50 metros de cable, para izarla a la aeronave con el médico y poder llevarla a un centro hospitalario. El 112, número de Emergencias, recibió el aviso a las 13.22 horas. El rescate fue rápido pese a las condiciones meteorológicas, con mucho viento en ese momento y amenaza de lluvia.