Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza la obra del saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora

Por la izquierda, el concejal Pergentino Martínez, el ingeniero municipal Juan Carlos Álvarez y el alcalde, Ángel García, en Lugones. | L. R.

Por la izquierda, el concejal Pergentino Martínez, el ingeniero municipal Juan Carlos Álvarez y el alcalde, Ángel García, en Lugones. | L. R.

Comienzan las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora y también la urbanización de un tramo del camino de Paredes,en el que se renovarán todos los servicios. El alcalde, Ángel García, junto al concejal Pergentino Martínez, visitaron ayer la zona con motivo del inicio de la actuación, que cuenta con un presupuesto de 913.934 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos, una vez finalizados, darán servicio a 164 vecinos y a 25 empresas, precisaron los responsables municipales. El proyecto se desarrollará con dos objetivos. La iniciativa, según destacó el regidor, beneficia a una zona en la que se están desarrollando viviendas y es "importante mejorarla".

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
  3. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  4. La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
  5. Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
  6. Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
  7. 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
  8. Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración

Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio

Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio

Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita

Las regiones del PP se plantan y solo Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña aceptan la quita

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

San Pedro hace patria por Covadonga, así luce el templo gijonés para honrar a la Santina: "En Gijón hay mucha devoción"

Nueva vida para el refugio Vega de Enol: "Lo importante es que estos sitios tan singulares no mueran"

Nueva vida para el refugio Vega de Enol: "Lo importante es que estos sitios tan singulares no mueran"

El liderazgo sheriff

Y llegaste tú, septiembre

El Estado-tortuga

Elogio de la rutina

Tracking Pixel Contents