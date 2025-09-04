Comienza la obra del saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora
Comienzan las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora y también la urbanización de un tramo del camino de Paredes,en el que se renovarán todos los servicios. El alcalde, Ángel García, junto al concejal Pergentino Martínez, visitaron ayer la zona con motivo del inicio de la actuación, que cuenta con un presupuesto de 913.934 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos, una vez finalizados, darán servicio a 164 vecinos y a 25 empresas, precisaron los responsables municipales. El proyecto se desarrollará con dos objetivos. La iniciativa, según destacó el regidor, beneficia a una zona en la que se están desarrollando viviendas y es "importante mejorarla".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración