Comienza la obra del saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora

Comienzan las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora y también la urbanización de un tramo del camino de Paredes,en el que se renovarán todos los servicios. El alcalde, Ángel García, junto al concejal Pergentino Martínez, visitaron ayer la zona con motivo del inicio de la actuación, que cuenta con un presupuesto de 913.934 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos, una vez finalizados, darán servicio a 164 vecinos y a 25 empresas, precisaron los responsables municipales. El proyecto se desarrollará con dos objetivos. La iniciativa, según destacó el regidor, beneficia a una zona en la que se están desarrollando viviendas y es "importante mejorarla".