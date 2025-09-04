Villaviciosa abre el XVIII Festival Internacional de la Gaita

Villaviciosa abre hoy el XVIII Festival Internacional de la Gaita (FIG), que se celebra hasta el domingo con gran número de actividades. La cita, organizada por la Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero, contará con agrupaciones invitadas llegadas desde Galicia, Escocia y el País Vasco, además de la representación asturiana.

La apertura oficial tendrá lugar a las 18.00 horas con la inauguración de la exposición "Asturies n´ otra dómina: muncho más que ropa", en la Casa de los Hevia. Se trata de una muestra de trajes tradicionales asturianos y ajuares del Grupo de Baile San Félix de Candás, que podrá visitarse durante los cuatro días del festival. El pasacalles de la banda anfitriona recorrerá después la Villa y, ya por la noche, el Teatro Riera acogerá el primer concierto, a las 21.00 horas, con las intervenciones de Borja Baragaño, Simon Bradley y Julio Rodríguez. Mañana viernes será el turno del Mercáu Artesanu, que abrirá a las cinco de la tarde, y de los conciertos de bandas de gaitas como Cabu Peñes, Xinzo de Limia (Galicia) o los alumnos de la Escuela de Música Tradicional. La jornada culminará con la "Nueche en danza".

El sábado, el programa se intensifica con el gran encuentro de bandas de gaitas, que reunirá a formaciones de Zamora, Galicia, el País Vasco y Asturias en un pasacalles multitudinario. También destaca el encuentro de artesanos de instrumentos musicales y el concierto en la iglesia de Santa María, que se incorporó en la pasada edición con gran éxito. Ese día, además, el FIG se celebrará en paralelo con la Fiesta de la Sidra, reforzando la afluencia de visitantes a Villaviciosa.

El domingo, la jornada final, estará dedicada al concurso de gaiteros y gaiteras "Memorial José Huerta", junto a un certamen de canción asturiana y la "Nueche Folk Día d’Asturies", que reunirá a grupos como Soi Panderetera, Böj (Galicia) y N’Ochebre.

Entre los atractivos de este año, David Muñiz, miembro de la Banda de Gaites de Villaviciosa, destaca la participación de nuevos grupos como "Böj" y la presencia de Malin Lewis, gaitero escocés que actuará en el concierto didáctico del sábado. "Intentamos, cada edición, ampliar espacios y propuestas, siempre con buena acogida del público", señala.