Comienza en la Villa el Festival Internacional de la Gaita (FIG)
El Festival Internacional de la Gaita (FIG) se celebra hasta el próximo domingo en Villaviciosa con diferentes actos. Entre ellos, la muestra "Asturies, n’ otra dómina: munchu más que ropa", en la Casa de los Hevia, sobre trajes tradicionales, tal y como muestra la imagen.
