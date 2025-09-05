Una multitud acompaña al Ecce-Homo en Noreña: "Nunca vi tanta gente en la bajada, cada año somos más"
La Villa Condal celebró la tradicional bajada de la imagen desde la capilla de La Soledad hasta la iglesia parroquial
Noreña vivió este jueves una de las jornadas más emotivas del año en el marco de las celebraciones del Ecce-Homo. Una multitud en un impresionante silencio acompañó a la imagen enel tradicional traslado desde la Capilla de la Soledad hasta la iglesia parroquial de Santa María. La cita, que comenzó a las nueve de la noche, volvió a ser una demostración del fervor y devoción de la Villa Condal y de gentes venidas de otros puntos de la comarca.
La procesión avanzó en un ambiente de respeto y recogimiento, acompañada de rezos y oraciones que se escuchaban por todas las calles y que partían desde la iglesia, donde numerosos fieles aguardaban la llegada. Durante el recorrido, el silencio se impuso incluso en las terrazas de las casas y los bares, donde quienes disfrutaban de la buena noche interrumpieron sus conversaciones para sumarse al espíritu solemne del acto. "No recordaba ver tanta gente en la bajada, parece que cada año somos más", señalaba emocionada María Teresa González, vecina de Noreña.
El cortejo, iluminado por las velas que portaban los devotos, avanzó por el casco urbano hasta la parroquia. Muchos de los asistentes coincidían en que la bajada del Ecce Homo está ganando protagonismo en los últimos años frente a la tradicional subida. "Venimos desde Oviedo y ya habíamos estado otras veces, pero nunca con tanta participación. Se nota que esta procesión está creciendo", apuntaba Javier López.
Una vez llegados a la iglesia, abarrotada de fieles, el párroco Pedro Tardón dirigió unas palabras de agradecimiento. Recordó el inicio de la novena, y animó a los presentes a colaborar en la organización de la fiesta, subrayando la importancia del relevo generacional. "Se necesitan brazos jóvenes que continúen con esta tradición tan nuestra", recalcó, agradeciendo a los miembros de la cofradía su implicación.
Tras rezar la oración al Ecce-Homo y un Padrenuestro colectivo, la celebración concluyó con un prolongado aplauso que puso el broche final a una noche en la que Noreña certifica el aumento del interés por una tradición con gran arraigo en el concejo.
