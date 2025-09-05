Noreña acogerá el 4 de octubre una jura de bandera civil en el Paseo Fray Ramón

El Ayuntamiento de Noreña fue escenario este jueves de la presentación oficial del programa para el acto de la jura de bandera para personal civil que se celebrará el próximo 4 de octubre, a las 12.30 horas, en el Paseo Fray Ramón. El acto estará organizado por el Regimiento de Infantería Príncipe n.º 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval, y la Delegación de Defensa en Asturias, en colaboración con el consistorio noreñense.

La presentación contó con la presencia de la alcaldesa, Amparo Antuña; el coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, jefe del Regimiento Príncipe n.º 3 y comandante militar de Asturias; el teniente coronel Ismael Pérez Cobo, secretario de la Delegación de Defensa en Asturias; y Carlos Feijoo, diseñador del cartel anunciador. Durante el acto, la regidora entregó a Feijoo un detalle institucional en agradecimiento a su trabajo, consistente en una escultura de la Torre del Reloj de Noreña y el pin del Ayuntamiento.

Martínez Victoria destacó el vínculo especial que une a Cabo Noval con Noreña, hasta el punto de que muchos asturianos identifican el acuartelamiento con el concejo a pesar de que se ubica físicamente en Siero. “Para nosotros venir a Noreña a hacer una jura de bandera para personal civil tiene un significado muy especial”, afirmó. El coronel explicó que el acto se celebrará en el marco de las actividades conmemorativas del Día de la Fiesta Nacional y estará presidido, salvo cambios, por el general Alfonso Pardo de Santayana Galbis, jefe de la Brigada Galicia VII, de la que depende el Regimiento Príncipe, del que fue también responsable.

La ceremonia contará con un máximo de 250 jurandos, límite establecido por la capacidad del espacio. La inscripción ya está abierta y puede realizarse en la Delegación de Defensa en Asturias (Oviedo, Plaza de España 4), en el Ayuntamiento de Noreña o a través de internet, en la página del Ministerio de Defensa, a la que se puede acceder directamente escaneando el código QR del cartel. El plazo finalizará el 20 de septiembre o al completarse las plazas disponibles.

El programa de actos se extenderá más allá de la jura. El 3 de octubre se celebrará por la tarde una exposición estática de materiales y vehículos del Regimiento en el centro de Noreña y, a las 19 horas, un concierto de la Banda de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra, con sede en A Coruña, que también participará en la ceremonia del día siguiente. Además, ese mismo día por la mañana se realizarán los ensayos generales de la jura. Previamente, el 14 de septiembre tendrá lugar en Cabo Noval la quinta edición del Trail de 11 kilómetros por el campo de maniobras, con carreras infantiles y un torneo paralelo de rugby, y el 13 de septiembre el acuartelamiento acogerá un tramo del Rally Princesa de Asturias.

En la jornada del 4 de octubre, el programa arrancará a las 11.00 horas con una misa en la iglesia parroquial de Santa María, antes del acto central de la jura de bandera. «Se trata de una oportunidad única en la vida para mostrar el compromiso con España», subrayó el coronel Martínez Victoria, quien animó a los ciudadanos a participar con un “verdadero sentimiento de servicio” que trascienda la foto del día. Un acto de servicio que, defiende “trasciende más allá de la labor militar y puede formar parte del día a día de cualquier ciudadano”. Por su parte, la alcaldesa Amparo Antuña expresó el “orgullo de Noreña por acoger este acto histórico”, al que definió como un motivo de unión entre la villa y las Fuerzas Armadas.

El cartel anunciador de la jura, obra de Carlos Feijoo, refleja algunos de los lugares más emblemáticos de Noreña, como el kiosco de la música y el propio Ayuntamiento, siguiendo las indicaciones del regimiento. Feijoo, colaborador habitual de Defensa en proyectos gráficos y culturales, explicó que su relación con las Fuerzas Armadas se estrechó a raíz de la exposición sobre la operación Balmis durante el periodo de post pandemia. Desde entonces ha participado en numerosas iniciativas, incluidas anteriores juras de bandera.

La cita del próximo 4 de octubre supondrá un hito para la Villa Condal, que será escenario de un acto solemne de gran participación civil y militar. “Noreña es pequeña, pero tiene un corazón bien grande”, concluyó la alcaldesa.