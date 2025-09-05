Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El parque de La Sienra de Torazo (Cabranes) ya luce renovado

En la imagen, Iván Riego, Iván Solares, José Luis Miyar, Pablo López y Gerardo Fabián, en el parque.

En la imagen, Iván Riego, Iván Solares, José Luis Miyar, Pablo López y Gerardo Fabián, en el parque. / A. C.

P. T.

Oviedo

Cabranes presentó la reforma del parque de La Sienra (Torazo), que se financió con fondos de desarrollo rural. La actuación, que supuso una inversión de 35.000 euros, contó con un proyecto de Macario Iglesias, con un diseño integrado con el robledal, un circuito de tocones polivalente, con áreas de descanso y juegos múltiples con suelo de caucho natural.

La iniciativa, ejecutada por PLF Urban, incluyó además una forna artesana hecha por Construcciones Iván Solares dentro del proyecto turístico, gastronómico y de recuperación de elementos patrimoniales de Cabranes.

