"Me tira mucho Pravia porque me gusta sentirme en casa"

Jacinto Insunza Dahlander (Dar Drius, Marruecos, 1955) es el praviano encargado de dar este año el pregón de las fiestas del Santísimo Cristo y Nuestra Señora del Valle. La cita es hoy, a las 20.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Nacido en el Protectorado español en Marruecos, criado en Pravia y asentado en Madrid, este jurista tiene en su trayectoria profesional una hito del que sentirse orgulloso. Fue el profesional que elaboró el informe contrario a la supresión de las cofradías de pesca españolas cuando se produjo la entrada de nuestro país en la Unión Europea. Aunque lo que más lleva a gala es de ser praviano. "Lo mejor de esta villa es lo bien que acogieron a mi madre", dice.

¿Cómo llega a Pravia de niño?

Mi padre era praviano de toda la vida, pero vino la guerra, era militar y se fue a África con un tabor de regulares de caballería. Se casó con una andaluza guapísima, mi madre Fina, y allí nacimos los mellizos. Luego vino Nacho y el mismo día de su nacimiento fue la independencia del Protectorado de Marruecos y nos vinimos para Pravia. Vivieron unos meses con las tías Pura y Pepa y después alquilaron la casa que más tarde comprarían. En Pravia ya nacieron mis hermanas Gema y Rocío y de lo mejor de esta villa es lo bien que acogieron a mi madre desde el primer día.

Dicen en Pravia que su madre era una gran devota de Nuestra Señora del Valle.

Efectivamente, una devoción absoluta. Creo que era porque esa virgen hasta hace muy poco se pensaba que era de la Escuela Andaluza, y ya sabemos lo maravillosas que son las imágenes en el sur. Sin embargo, los que más saben de esto dicen que es la imagen renacentista más bella de Asturias y del norte de España. A mí me pegó la devoción y llevo siempre la medalla encima porque me ha ayudado y le estoy todo el día pidiendo, la verdad. Creo que me ha ayudado porque me costó un poco arrancar de joven.

¿Cómo llega al sector pesquero?

Era 1984 y me dijeron que fuese a ver al secretario nacional de las Cofradías de Pescadores de España, José Luis Rodríguez Escalada porque quería elaborar un contrainforme jurídico a la supresión de las cofradías que se propuso cuando entramos en la Unión Europea. Y allí me quedé 38 años.

Las cofradías resistieron la tijera de Bruselas, ¿cómo lo hizo?

Lo único que hice fue darle el informe que me pidió. José Luis Rodríguez Escalada es la persona que creyó en las cofradías siendo secretario general de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Para mí ha sido el gestor de pesca más importante que he conocido en mi vida porque las cofradías continuaron gracias a él. En 2009 el premio Nobel de Economía se lo llevó Elinor Ostrom. Se lo dieron por decir, entre otras cosas, que las cofradías españolas son el mejor modelo para conservar el ecosistema marino. Una americana nos lo vino a decir...

¿Qué le hace seguir viniendo de manera habitual a la villa praviana?

El mismo pueblo. Mis amigos eran de Pravia, ahora algunos han fallecido, pero sigo teniendo alguno por allí. Me tira mucho Pravia porque me gusta sentirme en casa, en la que fue la casa de mis padres, si la vendiera iría llorando a la notaría. Además, mi mujer tiene una casa en Folgueras y es una apasionada de su pueblo. Se llama Clara Díaz y es médica estomatóloga, la mejor dentista que hay en Madrid. A los dos nos tira Pravia y estas fiestas son maravillosas.

¿Qué puede avanzar del pregón?

Pues voy a hablar de las fiestas y los amigos. De los primerísimos amigos que uno hace en la vida y esas fiestas de los 5, 13 y 20 años que, para mí, fueron las mejores. Resulta que a partir de los veinte años entras en una tercera edad con las fiestas porque ya las viviste, sabes lo que te ofrecen, y como no vas ya buscando emociones porque ya sabes lo que hay, y es mucho, vas eligiendo lo que te importa y son los amigos, con quien me lo paso fenomenal. No quiero nombrar a ninguno porque siempre se puede olvidar a alguien, pero ellos saben quiénes son.

¿Qué recuerda de esas fiestas?

La pasión. Las fiestas, por lo general, están hechas para niños y sobre todo para los jóvenes. Recuerdo comer milhojas en Casa Marina, las mejores del mundo. Y una cosa que tengo, y es un adelanto del pregón, es que las primeras fiestas que recuerdo de niño con unas grandes carrozas las organizó mi padre. En 1959 fue designado para ser alcalde, pero al final no lo fue. Contaré en el pregón por qué. Mi madre y los cinco hijos nos habíamos marchado para que fuera alcalde tranquilamente pero volvimos. Mi madre, que lo quería mucho y sabía que era buen militar pero sería mal político, le dijo que no.

n