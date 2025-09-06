Julia Rosa pide la cuenta: se jubila la mujer que regentó 36 años el supermercado de San Román de Candamo

Cuando apenas habían pasado unas horas del cierre del supermercado de San Román de Candamo, el pasado 30 de agosto, la clientela ya añoraba hasta el punto de brotar lágrimas el establecimiento, y más especialmente a de su titular: Julia Rosa Sama López, que con 67 años ha decidido colgar la bata e iniciar otra vida, la de la jubilación.

"La verdad es que ya tenía ganas de parar, los años pesan", admite la recién jubilada al hacer memoria de la historia de su negocio: el súper Julia, como anuncia un rótulo a la entrada. "Lo abrí en 1989. De aquella yo andaba con Rafael, mi marido, dedicada a la venta de fruta con un camión. Habíamos tenidos dos niñas y la conciliación de las crías, la casa y el trabajo era imposible. Y convertimos la huerta de casa en una tienda", relata la que fue una de las primeras emprendedoras de Candamo, en el actual sentido que se le da a esa palabra.

De aquella, en San Román, el núcleo más poblado de Candamo, funcionaba la "tienda de Berta", otro establecimiento señero de la localidad. Pero a su titular le quedaba poco para jubilarse y Julia Rosa Sama estimó -y acertó- que podrían vivir las dos tiendas en el tránsito hasta quedarse sola, como así fue.

Formato con una empleada

Además, el nuevo negocio introdujo en San Román el concepto de supermercado; claro que con ciertas peculiaridades, fruto de adaptar el concepto al medio rural: "El formato es de supermercado, pero solo hay una empleada, que soy yo, y es la que lo hace todo: despachar la fruta, lonchear el embutido, reponer producto y atender la caja", bromea la tendera.

Aparte de la plantilla singular –en el estricto sentido del término–, hay más peculiaridades en el súper Julia que lo hacen único: la venta de productos hortícolas de máxima cercanía (no en vano el bajo Nalón es famoso por sus vegas); afamado embutido de Belmonte de Miranda y, por poner, hasta madreñas que, hoy en día, solo tendrían como posible salida su venta a algún turista a modo de souvenir. También el tipo de cliente lo define: lo habitual es ir a hacer la compra en bata y zapatillas de andar por casa...

El súper ha evolucionado conforme pasaban los años, tanto en el catálogo de productos a la venta como en el tipo de cliente atendido (últimamente es llamativo el incremento de gente de paso) o el tipo de "servicios" prestados: "Recojo paquetes y recados, y de un tiempo a esta parte presto asesoramiento inmobiliario porque es muy llamativo cuánta gente anda buscando casa para comprar".

Como autónoma que fue, Julia Rosa Sama opina que "no hay nada más esclavo". Y se explica: "Ser autónomo es tener que ocuparte de todo, sin apenas derechos y muchas veces sin beneficios. Yo estuve 25 años sin vacaciones y los últimos diez años me permití coger diez días al año". Bien es cierto, que ahora, ya jubilada, espera resarcirse y, por ejemplo, descansar: "Eso y disfrutar de los nietos es lo que más ilusión me hace".

Respecto al futuro de la tienda, no está todo perdido y podría haber forma de que San Román de Candamo no se quede sin el comercio que tanta vida le da: "Hay gente interesada en cogerlo, pero tendrá que ser en otra ubicación", señala.