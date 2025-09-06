Pravia saca en procesión la imagen más antigua de la parroquia tras más de cien años guardada: "Es admirable"

Después de más de cien años, la imagen románica del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Colegiata de Santa María La Mayor de Pravia volvió a salir en procesión. Se trata de la talla más antigua de la parroquia, datada en el siglo XII, que ha sido restaurada como anticipo del tercer centenario de la construcción del templo, el próximo 2027 y presentada en el marco de las celebraciones de las fiestas del Cristo y El Valle. Así, fue bendecida en la misa solemne del Cristo ante una emocionada feligresía, que rompió en aplausos al paso de la escultura. "Es admirable, es una imagen que queremos muchísimo aquí", comentó la vecina María Amor Dior tras el paso.

La restauración de la imagen ha consistido principalmente en la limpieza, explicó antes del inicio de la liturgia el párroco de Pravia, Gaspar Muñiz Álvarez. "Ya se había restaurado en 1958 y ahora se ha vuelto a hacer para tenerla en las mejores condiciones posibles porque es la pieza más antigua que conservamos en la parroquia", explicó. Asimismo el sacerdote comentó que la imagen románica no salía en procesión desde hace más de cien años debido a que a principios de siglo cambió el gusto y moda de las tallas: "En ese tiempo no les gustaba mucho el románico y se optó por una imagen excusadora, que es la que sale ahora, pero como la hemos restaurado y quedó espectacular decidimos sacarla en procesión de manera extraordinaria".

A la izquierda, la talla del Santísimo Cristo que ha sido restaurada con el párroco Gaspar Muñiz Álvarez, a la derecha. / Sara Arias

En la eucaristía, Muñiz centró su homilía en la imagen del Cristo de la Misericordia destacando que fue encargada en el siglo XII por la comunidad de monjes benedictinos en San Andrés del Campo, la que era la antigua parroquia. Detalló que tiene una "placidísima cara y los pies no están sangrando, son los pies del mensajero que anuncia la paz, no es un amasijo de dolor, todo lo contrario, es un Dios que reina para los miserables, para aquellos que no tienen nada y lo necesitan todo".

Tras el sermón se produjo la bendición de la talla románica del Santísimo Cristo de la Misericordia. Un momento muy emocionante que muchos feligreses quisieron grabar en vídeo e inmortalizar con fotos. "Ha quedado muy bien, se valora que se hagan este tipo de actuaciones", destacó el praviano Roberto Menes. También María Rosa Menéndez estaba emocionada al paso de la imagen, que nunca antes habían visto en procesión: "Es muy fina y muy guapa".

La procesión del Cristo de Pravia con la imagen románica recuperada, en imágenes / Sara Arias

Además, el sacerdote avanzó que la parroquia está trabajando en la organización del tercer centenario de la Colegiata, para el que habrá muchas novedades y cosas que contar en el año y medio que resta hasta las celebraciones. "En el segundo centenario, Don Eulogio quiso enriquecer para la gloria de Dios este templo, nosotros no estamos en condiciones de hacer algo nuevo pero sí en conservar y mantener el legado y testigo de aquellos monjes benedictinos", señaló.

Asimismo Muñiz mentó a todos aquellos monaguillos de hace más de 50 años, en la actualidad ya mayores, que le contaron el "pavor" que sentían en la sacristía "porque le salía una mano del almacén", de la imagen que ayer fue presentada tras pasar más de cien años con una sábana encima. Y en ese momento tuvo un recuerdo especial para uno de los feligreses que esperaban con más ilusión la presentación de la talla restaurada, el farmacéutico Luis Marcos, fallecido este pasado agosto: "Estaría feliz en el día de hoy", añadió.

Las fiestas del Cristo y El Valle se encuentran en su punto álgido tras el pregón ofrecido por el abogado Jacinto Insunza Dahlander el pasado viernes. Este domingo será el Día del Niño a partir de las 17.00 horas en el parque Sabino Moutas para dar paso el lunes a la tradicional misa al aire libre en honor de la Virgen del Valle, procesión y reparto del bollo.