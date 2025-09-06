Vidal González tenía cuatro años cuando asistió por primera vez a las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Muñó (Siero). "Llovía mucho y, aunque los recuerdos son muy confusos, yo sentí que algo pasaba fuera de lo normal", contó. "Era un niño, pero todos los detalles me hacían ver que la fiesta era algo importante para los mayores", dijo. Desde entonces, no ha pasado ni un solo año en el que el presidente de la Asociación Escueles de Muñó -Asecevi no formara parte de ellas. De todo esto y mucho más habló ayer en el pregón que ofreció como inauguración de las fiestas patronales.

Por la izquierda, Zuleica Rodero y Sofía Zapico colocan el manto de la Virgen en el altar; Álex, Lucía y Óscar, con el manto en la ofrenda floral, y el párroco José Santa Clara, durante la bendición. | L. R.

Durante su intervención, muy emotiva, no pudo evitar acordarse de "personas que, aún no siendo nacidas aquí hicieron grandes cosas por el pueblo, y ahora nos faltan". Entre ellos nombró a Aurelio el de Casa Gerónimo, "que dejaba sus praos para celebrar la fiesta" aunque afectara a la recogida de hierba, a "Manolo los Ablanos, "que era de Cabranes, pero se encargaba de solicitar los permisos", o a "Rogelio, que aunque era de Villaviciosa y no vivía aquí, venía con su mujer todos los fines de semana y mientras fue presidente de la asociación de fiestas cogía sus vacaciones por estas fechas porque había mucho que hacer".

Vidal González: "Tenemos que preservar nuestras tradiciones"

González indicó que actualmente se encuentra renovando la exposición fotográfica que tienen en las escuelas y reconoció que "cuando echo la vista atrás, veo todas las horas que invierto, pero mirando las imágenes también pienso en todos aquellos que me apoyaron y me ayudaron". Muchos de ellos ya no están, "pero sí sus fotografías y sus recuerdos". Por eso, su gran esperanza es que "la Asociación Escueles de Muñó, cuando a mí se me acabe la pila, tenga relevo y que alguien se encargue de mirar por ellas y por todo lo que albergan en su interior".

Señaló también que es labor de los vecinos "seguir manteniendo todas estas tradiciones y promover una buena convivencia entre nosotros basada en la honestidad, el respeto mutuo y la empatía".

La comisión de festejos obsequió al presidente de Asecevi con un pañuelo bordado con su nombre, algo que, a partir de este año, harán con todos los pregoneros.

Una vez que Vidal González terminó su discurso, los asistentes se dirigieron a la iglesia de San Juan para asistir a la bendición de la mano del párroco José Santa Clara. Una de las novedades de esta edición es la elaboración de un manto bordado con el que se vestirá a la imagen de la Virgen para salir en procesión el próximo lunes.

Verbenas y rifa del ramo

Las celebraciones, que continuarán hasta el día 8, siguen este sábado, Día del socio, con misa en honor a San Antonio, ofrecida por los fallecidos. Entre otras actividades hay juegos populares por la tarde, la rifa de la carretilla de marisco, y a partir de las 22.00 horas la primera verbena a cargo de "Trío Fusión". Amenizará también Dj Dany.

Mañana, domingo, hay sesión vermú desde las 13.00 horas con el "Dúo Samba" y gran paella desde las 15.00 horas a cargo del Chef Fidel. A las cinco y media hay actuación de "Mago Loco y sus personajes" y a las 19.00 horas chocolatada. A las 20.00 horas llegará el "Primer Juego del Tesoro" y a continuación las verbenas con DJ Dany y Pasito Show, que tocará tras los fuegos artificiales, que serán a las 23.45.

El lunes, Día de Asturias, habrá misa y rifa del ramu por el método tradicional de la "Alhaja Santa" a partir de las 13.00 horas. Seguirá una corderada, juegos populares, yincana ciclista a cargo de Chechu Rubiera y verbena, entre otras propuestas para todos los públicos.