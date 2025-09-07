Grado celebra hoy la popular feria ganadera de Los Prados
El Ayuntamiento trabaja para dar nuevo impulso a los certámenes del concejo
P. t.
Grado
Grado celebra hoy domingo la Feria de los Prados, evento de ganado bovino, equino, ovino, caprino y porcino, que se desarrollará por la mañana en el mercado moscón, en la zona de la Avenida de los Deportes.
Se trata de una más de las iniciativas del Ayuntamiento para seguir impulsando las ferias ganaderas del concejo, propósito municipal que se lleva a cabo en colaboración con los ganaderos, tal y como explica el concejal José María González Beovidez.
Grado cuenta con un Certamen de Ganado Vacuno Local, de la raza Asturiana de los Valles, que se desarrolla en mayo, y es un éxito de participación. Celebra también, entre otras, San Simón, una referencia en el norte de España, y trabaja en la organización de nuevas citas en 2026.
